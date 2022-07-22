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Fenerbahçe'de Plea transferinde son durum! İşte konuşulan rakam...

#Transfer#Fenerbahçe#Transfer Haberleri Plea
Fenerbahçede Plea transferinde son durum İşte konuşulan rakam...

Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar sürüyor. Son olarak Joao Pedro'yu renklerine bağlayan sarı lacivertlilerde hedef tartışmaya mahal vermeyecek bir golcü transferi...

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem Alassane Plea.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Jorge Jesus'un, Alassane Plea transferinin bitirilmesini istediği ve forvet hattında yer alan isimlerin tüm sezon için yeterli olmayacağını söylediği belirtildi.

Haberde, Borussia Mönchengladbach'la sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Plea için Alman ekibinin 5 milyon Euro bonservis talep ettiği kaydedildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin, yıllık 3 milyon Euro isteyen Plea'dan indirime gitmesini istediği kaydedildi.

Gladbach'a Nice'ten 2018/19 sezonunda transfer olan Plea, geride kalan sezonda 36 maçta süre alırken 10 gol ve 8 asist kaydetti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Transfer Haberleri Plea

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