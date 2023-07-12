×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe 1-3 Kızılyıldız (Maçın özeti)

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kızılyıldız#Hazırlık Maçı
Fenerbahçe 1-3 Kızılyıldız (Maçın özeti)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 19:34

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu. Edin Dzeko'nun kaptan olarak ilk 11'de çıktığı maçta mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın son anlarında kırmızı kart gördü.

Haberin Devamı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'da Pari Premier Cup'a katılan Fenerbahçe, ikinci maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu.

Kızılyıldız'ın gollerini 1. dakikada Olayinka, 39. dakikada Ivanic ve 82. dakikada Lucic atarken Fenerbahçe'nin tek sayısını 79. dakikada Joao Pedro kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko, ilk 11 başladığı maça kaptan olarak çıktı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Kızılyıldız maçında gergin anlar Hakem rezaleti yaşandıFenerbahçe - Kızılyıldız maçında gergin anlar! 'Hakem rezaleti yaşandı'Haberi görüntüle

İSMAİL KARTAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 85. dakikada rakibin Osayi-Samuel'e yaptığı faul sonrası hakeme yoğun bir şekilde itiraz edince ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

FENERBAHÇE 1-3 Kızılyıldız

GOL: 1' Olayinka, 39' Ivanic, 79' Joao Pedro, 82' Lucic

KIRMIZI KART: 85' İsmail Kartal

İlk yarı sonucu: 0-2

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Crespo, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Dzeko

 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Kızılyıldız#Hazırlık Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması
Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı

Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı?

#Jeomühendislik
Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık