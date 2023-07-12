Fenerbahçe 1-3 Kızılyıldız (Maçın özeti)

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'da Pari Premier Cup'a katılan Fenerbahçe, ikinci maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu.

Kızılyıldız'ın gollerini 1. dakikada Olayinka, 39. dakikada Ivanic ve 82. dakikada Lucic atarken Fenerbahçe'nin tek sayısını 79. dakikada Joao Pedro kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko, ilk 11 başladığı maça kaptan olarak çıktı.

İSMAİL KARTAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 85. dakikada rakibin Osayi-Samuel'e yaptığı faul sonrası hakeme yoğun bir şekilde itiraz edince ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

FENERBAHÇE 1-3 Kızılyıldız

GOL: 1' Olayinka, 39' Ivanic, 79' Joao Pedro, 82' Lucic

KIRMIZI KART: 85' İsmail Kartal

İlk yarı sonucu: 0-2

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Crespo, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Dzeko

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