Fenerbahçe - Kızılyıldız maçında gergin anlar! İsmail Kartal çileden çıktı, kırmızı kart gördü

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Fenerbahçe ile Kızılyıldız arasında oynanan hazırlık maçı, zaman zaman sert müdahalelere ve gerginliklere sahne oldu.

Maçın hakeminin sertliğe izin vermesi sebebiyle bazı pozisyonlardan sonra iki takım oyuncuları arasında gerginlikler yaşandı.

Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Willian Arao, maçın 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

İSMAİL KARTAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hakemin sertliğe izin vermesi ve rakip oyuncuların faulleri sebebiyle hakeme zaman zaman itirazlarda bulunan İsmail Kartal, 85. dakikada Osayi-Samuel'e yapılan faul sonrası çileden çıktı ve itirazları sonucu ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart gördü.

İsmail Kartal'ın yanı sıra Fenerbahçeli futbolcular da maç sırasında hakeme aynı konudan itirazlarda bulundu.

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"HAKEM REZALETİ VARDI"

İSMAİL KARTAL, maçın ardından basın toplantısında hakemle ilgili sert ifadeler kullandı.

"Bugünkü maçta hakem rezaleti vardı. Sanki kupa finali lig maçı gibi gerginlik vardı rakip takımda. Her şeyde hakemin üzerine çullandılar. Osayi-Samuel'in ayağını kıracaklardı. Rakipten atılması gereken oyuncular atılmıyor. Ben kırmızı görüyorum. Bu kadar sert oynayan bir takıma karşı hakemin de buna izin vermesini hayretlerle karşıladım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm."