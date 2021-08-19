Fenerbahçe 1-0 Helsinki (Maçın özeti)

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turunun ilk maçında Helsinki'yi konuk etti.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı Muhammed Gümüşkaya'nın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

MESUT ÖZİL'İN YERİNE GİRDİ, 3 DAKİKA SONRA...

Karşılaşmanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine dahil olan Muhammed Gümüşkaya, 65. dakikada şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Golün asistini ise Ferdi Kadıoğlu yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçını Helsinki'de 26 Ağustos'ta oynayacak.

İRFAN VE NOVAK SAKATLANDI

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, sakatlık geçiren oyuncular oldu. Yerlerini Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'a bıraktılar.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Gustavo'nun uzaktan şutunda top kaleci Tannander'de kaldı.

22. dakikada Saksela'nın rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kullandığı duran topta karambolde altıpas önünde topu önünde bulan Jair'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topun gelişine Mesut'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Zajc'ın sol ayağıyla ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü.

65. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed'in zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc.

Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.

FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe HJK Helsinki maçı saat 21.45'te başladı. Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı yayınlanıyor.