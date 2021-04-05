Fenerbahçe 1-0 Denizlispor (Maçın özeti ve golü)

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile çıktığı ilk maçta 3 puanı tek golle aldı. Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek Emre Belözoğlu dönemine galibiyetle başladı.

Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın mağlup olduğu maçta kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren gol, 65. dakikada Samatta'dan geldi. Samatta, bu sezon 5. golünü atarken golün asisti Caner Erkin'den geldi.

KADIKÖY'DE 4 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Sarı lacivertli takımda 84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı gol ise VAR'dan gelen ofsayt uyarısının ardından geçersiz sayıldı.

Fenerbahçe böylece evinde 4 maçın ardından galibiyetle tanışmış oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 62'ye çıkartırken Galatasaray'ı geçip 2. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 25 puanla ligin son sırasında kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

18. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Sagal'ın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sacko'nun ceza sahası içi sağ çaprazında uygun durumda yaptığı vuruşta son anda topun önüne geçen Szalai, kritik bir müdahalede bulundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

44. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası içi sol çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olmasına rağmen fazla pozisyon üretemediği, Denizlispor'un da ani ataklarla gol bulmaya çalıştığı ilk yarıda iki takım da skor tabelasını değiştiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

64. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

71. dakikada soldan topla içeri kat eden Valencia'nın uzak direğe şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada Yukatel Denizlispor savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Samatta, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Osayi-Samuel'e aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sol ayağıyla şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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