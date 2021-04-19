Fazıl Say'dan Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyayı sallayan paylaşımlar

Say’ın özellikle kaleci Harun’u överken bir şiirinden dizelerini kullandığı Nazım Hikmet’i, bazı taraftarların Nazım Sangare sanması büyük ilgi çekti!

İşte o tweetlerden bazıları:

Aferin Harun. ‘Fenerbahçe be’ demiş Nazım. “yaşamak şakaya gelmez / Bir sincap gibi yaşayacaksın mesela.”

Evladım, ya ne çoksunuz. Nazım Hikmet dedi Nazım Sangare değil! 12. adam... Ödev; haftaya “yaşamaya dair şiiri” 3 kıtasını ezberlemeyen twitter’dan yazmayacak..

Orada Caner de sol elinin küçük parmağı acıdı diye 4 dakika yedi. Sanki viyolonsel konçertosu çalacak.

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