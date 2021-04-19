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GeriFutbol Fazıl Say'dan Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyayı sallayan paylaşımlar
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Futbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fazıl Say'dan Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyayı sallayan paylaşımlar

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Fazıl Say'dan Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyayı sallayan paylaşımlar

Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, takımının Başakşehir’i yendiği maç sonrası attığı tweetlerle sosyal medyayı salladı.

Say’ın özellikle kaleci Harun’u överken bir şiirinden dizelerini kullandığı Nazım Hikmet’i, bazı taraftarların Nazım Sangare sanması büyük ilgi çekti!

İşte o tweetlerden bazıları:

Aferin Harun. ‘Fenerbahçe be’ demiş Nazım. “yaşamak şakaya gelmez / Bir sincap gibi yaşayacaksın mesela.”

Evladım, ya ne çoksunuz. Nazım Hikmet dedi Nazım Sangare değil! 12. adam... Ödev; haftaya “yaşamaya dair şiiri” 3 kıtasını ezberlemeyen twitter’dan yazmayacak.. 

Orada Caner de sol elinin küçük parmağı acıdı diye 4 dakika yedi. Sanki viyolonsel konçertosu çalacak.

Fazıl Saydan Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyayı sallayan paylaşımlar

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