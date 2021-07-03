Fatih Terim'i de istemişlerdi... Lille'in yeni teknik direktörü belli oluyor!

Spor Arena Dış Haber - Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezon şampiyon olarak büyük bir başarı elde eden Lille'de yeni teknik direktör belli olmak üzere...

Fransız ekibinin şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan teknik direktör Christope Galtier, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmış ve bir başka Ligue 1 ekibi Nice'in yolunu tutmuştu.

Fatih Terim'in de yer aldığı teknik direktör adayları listesinden Claudio Ranieri'de karar kılan Lille, 69 yaşındaki teknik adam ile resmi görüşmelere başladı. L'Equipe'in haberine göre; Lille ile Ranieri arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve birkaç gün içerisinde anlaşmanın sağlanacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Sampdoria'yı çalıştıran Ranieri, doğru koşullar oluşmadığı gerekçesiyle İtalyan ekibinden ayrılmıştı.

Resmi sözleşme imzalanırsa, Ranieri 4 sezon sonra Fransa Ligue 1'e dönmüş olacak. Tecrübeli teknik adam Ligue 1'de en son, 2017/18 sezonunda Nantes'ı çalıştırmıştı.