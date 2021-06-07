Son Dakika: Galatasaray hocası Fatih Terim konuşulurken Ranieri bombası!

Spor Arena Dış Haber - Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i bu sezon şampiyon yaparak tarihi bir başarı elde eden teknik direktör Christope Galtier, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Fransız ekibi teknik direktör arayışlarına hız verirken, adaylar arasında Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Fatih Terim de yer almıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Lille, hoca konusunda tercihini yaptı.

Fatih Terim'in yanı sıra Laurent Blanc, Patrick Vieira, Lucien Favre gibi teknik direktörlerin gündeme geldiği Lille, İtalyan çalıştırıcı Claudio Ranieri'de karar kıldı.

TARAFLAR ANLAŞMA İÇİN İSTEKLİ

Tuttomercato'nun haberine göre Fransız ekibi, Ranieri ile resmi görüşmelere başladı. Taraflar henüz anlaşma sağlayamasa da görüşmelerin devam ettiği ve tarafların anlaşmak için istekli oldukları kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Sampdoria'yı çalıştıran ve ligi 9. sırada tamamlayan 69 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşme sonrası takımdan ayrılmıştı.

21 TAKIM ÇALIŞTIRDI, LEICESTER'LA TARİH YAZDI

Claudio Ranieri, 8 kupa kazandığı kariyerinde 21 takımda görev yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2015/16 sezonunda Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğuna ulaşarak inanılması güç bir başarı kazanan Ranieri, kariyerinde daha önce Juventus, Roma, Inter, Monaco, Chelsea, Valencia, Atletico Madrid gibi takımları çalıştırmıştı.

FATİH TERİM GALATASARAY YÖNETİMİNİ BEKLİYOR

Lille'in takımın başına geçirmekten vazgeçtiği Fatih Terim'in Galatasaray'daki geleceği, kendisinin ve 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulu kazanacak yönetimin tavrına göre belli olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte 29 Mayıs'ta yapılması gereken olağan seçimli genel kurul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Yeni seçim tarihi olarak 19 Haziran açıklanırken, bu süreye kadar kulübü mevcut yönetim idare edecek.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz, Terim ile devam etmeyeceklerini kamuoyuna açıklarken, başkan adaylarından Metin Öztürk ve Burak Elmas, tecrübeli teknik adamla çalışacaklarına yönelik beyanlarda bulundu.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...