Son Dakika Haberi: Lille'i şampiyon yapan Christophe Galtier ayrılık kararını açıkladı

Fransa'da son haftaya kadar süren şampiyonluk yarışını Paris Saint Germain'in önünde bitiren Lille'de Christophe Galtier ayrılık kararı aldı.

Fransız ekibine; Neymarlı, Mbappeli PSG'nin önünde dördüncü şampiyonluğunu yaşatan Galtier, Lille'de olan süresinin dolduğunu belirtti.

Ayrılık kararını "Lille'den ayrılma zamanı geldi, başkana bildirdim. Buradaki süremi doldurdum." sözleriyle duyuran Galtier, Lyon, Nice ve Napoli'nin kendisiyle ilgilendiğini de belirtti.

DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUKTA TÜRK DAMGASI!

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürürken dördüncü şampiyonlukta Türk futbolcuların damgası vardı.

Takımın en skorer ismi Burak Yılmaz olurken Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de toplamda 10 gol katkısı yaptı.

Fransa'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Burak, 2 kez de ayın futbolcusu seçildi.

Ligue 1'de bu sezon 32 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın ise 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 29 karşılaşmada 3 gol kaydetti.