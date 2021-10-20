Fatih Terim'den futbolcularına uyarı! "Yakaladığınız fırsatları tepmeyin"

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Galatasaray ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanarak tekrar yükselişe geçerken Rize maçında son dakika golüyle gelen üç puan ve Konya karşılaşmasının ikinci yarısındaki düşüş Fatih Terim’i harekete geçirdi.

Son iki maçı baz alarak L.Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi eksikleri belirleyen tecrübeli teknik adam yakalanan net fırsatların gole çevirme oranını az bulurken bu konuda oyuncularını uyardı.

Konya karşısında ilk yarıda kaleyi bulan 5 şuttan sadece birinin golle sonuçlandığına dikkat çeken Terim bu konuyu oyuncularıyla paylaştı.

FARKLI ATAKLAR iÇiN ÖZEL ÇALIŞMA

Çok daha erken koparabileceklerini belirttiği bir mücadelede, farkı açamadıkları için baskı yediklerini belirten Fatih Terim ‘Önümüzde çok zor iki 90 dakika var. Çok dişli takımlara karşı sınav vereceğiz.

Her zaman bu kadar fırsat bulmayız. Pozisyonu gole çevirme oranımızı yükseltmemiz şart. Daha soğuk kanlı olup baskılı başlangıç yapıp farkı açarsak oyun da istediğimiz gibi şekillenir’’ diyerek uyarılarda bulundu.

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Ayrıca sarı kırmızılılar son antrenmanında da farklı atak kombinasyonları üzerinde durdu.