Fatih Terim'den futbolcularına uyarı! "Yakaladığınız fırsatları tepmeyin"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Takside geçim kaynağı hamlesi İBBnin kararına tepki varTakside 'geçim kaynağı' hamlesi! İBB'nin kararına tepki var#Taksi
Instagram bizden neyi sakladı Çıkmak isteyen de çıkamıyorInstagram bizden neyi sakladı? Çıkmak isteyen de çıkamıyor#Sosyal Medya
Maç sonu çılgına döndü Pes vallahi İnanılır gibi değil... Tek yaptığı şey...Maç sonu çılgına döndü! "Pes vallahi! İnanılır gibi değil... Tek yaptığı şey..."#Beşiktaş
İhracatın kalbine girdikİhracatın kalbine girdik#Mega Kargo Merkezi
Flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi.Flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi.#Kovid Aşısı
Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı Bu illerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat#Meteoroloji
Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay: SGKlı olanları ilgilendiriyorBirçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay: SGK'lı olanları ilgilendiriyor#Emeklilik
Bu kaleme dikkat İnternetten satılıyor, zararları bilinmiyorBu kaleme dikkat! İnternetten satılıyor, zararları bilinmiyor#Dolgu Kalemi
Vazgeçmeyen kahramanlardan: Özdemir BayraktarVazgeçmeyen kahramanlardan: Özdemir Bayraktar#Özdemir Bayraktar
Türk basını çınarını kaybetti Hariciyenin tek kişilik dev ajansıydıTürk basını çınarını kaybetti! Hariciyenin tek kişilik dev ajansıydı#Sami Kohen
Karı-kocanın sır cinayeti Senaryoyu çökerten cesetKarı-kocanın sır cinayeti! Senaryoyu çökerten ceset#Cinayet
Yollarda Ferrari’yle uçacakYollarda Ferrari’yle uçacak#Yağmur Sarıoğlu
Kılıçdaroğlu’nda özgüven zehirlenmesiKılıçdaroğlu’nda özgüven zehirlenmesi#Kemal Kılıçdaroğlu
O geceye dair yeni detaylar ortaya çıktı: Yakası kan içindeydiO geceye dair yeni detaylar ortaya çıktı: Yakası kan içindeydi!#Ozan Güven
TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine TaşıyoruzTRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine Taşıyoruz#YOUTUBE
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fatih Terim'den futbolcularına uyarı! "Yakaladığınız fırsatları tepmeyin"

#Galatasaray#Fatih Terim#L. Moskova
Fatih Terimden futbolcularına uyarı Yakaladığınız fırsatları tepmeyin
Ali Naci Küçük

Bu sezon ilk kez 3’te 3 yapan G.Saray’da Fatih Terim’den L.Moskova ve Beşiktaş derbisi öncesi takıma uyarı.

Haberin Devamı

Galatasaray ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanarak tekrar yükselişe geçerken Rize maçında son dakika golüyle gelen üç puan ve Konya karşılaşmasının ikinci yarısındaki düşüş Fatih Terim’i harekete geçirdi.

Son iki maçı baz alarak L.Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi eksikleri belirleyen tecrübeli teknik adam yakalanan net fırsatların gole çevirme oranını az bulurken bu konuda oyuncularını uyardı.

Konya karşısında ilk yarıda kaleyi bulan 5 şuttan sadece birinin golle sonuçlandığına dikkat çeken Terim bu konuyu oyuncularıyla paylaştı.

Cengiz Ünderden Galatasaray açıklaması

İlgili Haber:Cengiz Ünder'den Galatasaray açıklaması!

FARKLI ATAKLAR iÇiN ÖZEL ÇALIŞMA

Çok daha erken koparabileceklerini belirttiği bir mücadelede, farkı açamadıkları için baskı yediklerini belirten Fatih Terim ‘Önümüzde çok zor iki 90 dakika var. Çok dişli takımlara karşı sınav vereceğiz.

Her zaman bu kadar fırsat bulmayız. Pozisyonu gole çevirme oranımızı yükseltmemiz şart. Daha soğuk kanlı olup baskılı başlangıç yapıp farkı açarsak oyun da istediğimiz gibi şekillenir’’ diyerek uyarılarda bulundu.

Haberin Devamı

Ayrıca sarı kırmızılılar son antrenmanında da farklı atak kombinasyonları üzerinde durdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fatih Terim#L. Moskova

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Koray Avcıdan Selçuk Urala sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu