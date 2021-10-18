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Cengiz Ünder'den Galatasaray açıklaması! "Daha farklı olabilirdi"

#Cengiz Ünder#Marsilya#Galatasaray
Cengiz Ünderden Galatasaray açıklaması Daha farklı olabilirdi

Futbol yaşamını Olympique Marsilya'da sürdüren 24 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Cengiz Ünder; Fransız ekibine transfer süreci, Avrupa Ligi'ndeki hedefleri ve beraberlikle ayrıldıkları Galatasaray maçıyla ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'da top koşturan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Avrupa Ligi'nde oynayacakları Lazio maçı öncesi UEFA'nın resmi internet sitesine konuştu. 

Marsilya'ya transferinden, gelecek hedeflerine kadar birçok konuda konuşan Cengiz, Galatasaray eşleşmesine de değindi.

"BENİ GURURLANDIRIYOR"

Avrupa'nın en iyi taraftar gruplarından birine sahip olduklarını kaydeden Cengiz, "Marsilya'ya çabucak alıştım. Her şey benim için iyi gidiyor, hızlı ilerleme kaydettim. Kısa sürede birçok şey başardım ve burada olduğum için gerçekten mutluyum. Marsilya'ya gelmeden önce taraftarlarla ilgili arkadaşlarımdan ve internette yaptığım araştırmalardan çok şey duymuştum. Herkes bu kulübün harika taraftarları olduğunu biliyor ama ben de anladım. Saha içinde ve dışında kulüp ile taraftarlar arasında harika bir ilişki var. Beni en çok etkileyenlerden biri bu oldu. Hep böylesine harika taraftarları olan bir kulüpte oynamanın hayalini kurmuştum. Şimdi Avrupa'nın en iyi taraftarlarının önünde oynuyorum. Bu beni gururlandırıyor. Başkanla görüşmemden sonra Marsilya taraftarlarının internetteki görüntülerini izlemeye başladım. Gerçekten onların önünde oynamak için sabırsızlandım. Videolar beni çok etkiledi. Roma taraftarları da harikaydı ve farklıydı. Leicester City'de taraftarlar önünde oynama şansım olmadı. Marsilya'daki taraftarların en iyisi olduğunu söyleyebilirim, büyük etkileri var. Sahaya girdiğinde atmosfere kapılıyorsun. Onlar bizim yanımızda oynuyor gibi hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Cengiz Ünderden Galatasaray açıklaması Daha farklı olabilirdi

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JORGE SAMPAOLİ'YE ÖVGÜ

Arjantinli teknik adamdan çok şey öğrendiğini belirten Cengiz, "Jorge Sampaoli de burayı seçmemin nedenlerinden biri. Teknik direktör benim için çok önemli bir faktör. Ondan çok şey öğreniyorum. Onun çalışma tarzı gerçekten farklı. Taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Genç bir takımımız var ve teknik direktörümüz sayesinde doğru yoldayız." sözleriyle hocasına övgüde bulundu.

"G.SARAY MAÇI DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Berabere kaldıkları Galatasaray maçıyla ilginin konuşan Cengiz, baskı kurduklarını ancak golü bulamadıklarını belirtirken "UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubumuz, Şampiyonlar Ligi grubu gibi. Bu gruptan çıkabiliriz. İyi oynadık şu ana kadar, özellikle ilk maçta. Maçları kazanabilirdik. Galatasaray maçında harika oynadık, özellikle 2. yarıda. Galatasaray gibi iyi bir takıma karşı baskı kurduk, sadece golü bulamadık. Kale önünde yaratıcı olabilseydik sonuç daha farklı olabilirdi." dedi.

Cengiz Ünderden Galatasaray açıklaması Daha farklı olabilirdi

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"BİZİM İÇİN KOLAY OLMAYACAK"

Lazio'nun zorlu bir rakip olduğunu ancak kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen yıldız orta saha, "Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak ancak bunu konuşmak için şu anda çok erken. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Şu anda grupta 2 puanımız var ve bir sonraki maçımız zor olacak. Bence bizim için her şey daha da hızlanmış olacak. Önemli olan grup maçlarını kazanmak ve geleceğe bakmak. Lazio'ya karşı çok maç oynadım. Onlarla son karşılaştığımda iyi bir oyun çıkarmıştım. Bizim için kolay olmayacak, Lazio zorlu bir rakip. İyi bir oyun çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

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#Cengiz Ünder#Marsilya#Galatasaray

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