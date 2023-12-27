Fatih Terim'den ilk açıklama: Söyleyecek çok şeyimiz olacak! | 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı aldım'

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Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Terim, komşu ülke Yunanistan’ın en büyük takımlarından Panathinaikos’un başına geçiyor. 2010’dan beri Yunanistan’da şampiyonluk yaşayamayan Panathinaikos 15 haftası tamamlanan ligde lider PAOK’un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Ancak Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi’nde başlayan Atina ekibi play-off’ta elenip yoluna devam ettiği Avrupa Ligi’nde son sırada kalınca teknik direktör İvanovic ile yolların ayrılmasına karar verildi.

İMZAYI ATACAK

Panathinaikos Kulübü yöneticileri ile önceki gün Türkiye’de görüşen ve prensipte anlaşan Terim, bugün Atina’da kendisini 1.5 yıllığına Panathinaikos’un teknik direktörü yapan sözleşmeye imza atacak. Basketbol takımını Ergin Ataman’a emanet eden Panathinaikos böylece futbolun başına da başka bir Türk antrenörü getirmiş olacak.

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TERİM: 'SÖYLEYECEK ÇOK ŞEY VAR'





Atina'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen tecrübeli teknik adam yolculuk öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Terim, kendisine uzatılan mikrofonlara “Söyleyeceğimiz çok şey olacak ama şimdi değil” dedi.

Açıklamanın ardından terminale giren Terim, özel uçakla Yunanistan’a gitti. Fatih Terim, akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda yeni takımının başında yer alacak. Öte yandan Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Mert Çetin, Eray Sözen ve Tuğberk Tanrıvermiş yer alacak. Tanrıvermiş'in İtalyan ekibi Roma ile olan sözleşmesini feshettikten sonra ekibe dahil olması bekleniyor. Terim'in ekibine ayrıca bir de İtalyan kondisyoner katılacak.

Atina'da iniş yapan Fatih Terim, ilk duygularını paylaştı. Terim'in Yunan basınına yansıyan demeci şu şekilde;



"DENİZİN DİĞER TARAFINDANIM"



Ben denizin diğer tarafındanım. Burada olmaktan mutluyum. Eşim de bana katılacak ve yeni bir hayata başlayacağız. Ben Fiorentina'da çalışırken, Ergin Ataman da İtalya'daydı. Şimdi ikimiz de buradayız ve bundan dolayı mutluyum. Panathinaikos çok uzun zamandır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim, kazanmak için giderim. Attığım imzalar sadece kâğıt üzerinde değil, kalbimden gelir.



"SAYIN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU ALDIM"



Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan, Panathinaikos'a katıldığım için tebrik mesajı aldım. Burada olmaktan mutluyum. Eşim de gelecek ve burada yeni bir hayata başlayacağız. "

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PANATHINAIKOS PAYLAŞTI: TERİM'DEN İLK MESAJ





'İLK TRANSFER BAKASETAS' İDDİASI

Fatih Terim'in Yunanistan'a getireceği ilk transfer de belli oldu.Panathinaikos, Fatih Terim’in "Tamam" demesi halinde Trabzonspor'da mutsuz olan Bakasetas’ı kadrosuna katmayı planlıyor.

İddialara göre Yunan futbolcu, ülkesinde forma giymeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına teknik direktör Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.

Bu sezon Bordo-mavili takımla 16 maçta süre alan Bakasetas, 5 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.

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TAKIM DEĞERİ 58.5 MİLYON EURO

Fatih Terim, Yunanistan ekibinde 58.5 milyon euroluk bir takımla mücadele edecek. Fenerbahçe'de geçen sezon forma giyen Arao da takımın önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

OCAKTA 3 OLYMPİAKOS DERBİSİ

Geride kalan sezonda normal periyodu lider tamamlasa da play-off’ta şampiyonluğu AEK’e kaptıran Panathinaikos’ta Fatih Terim’i göreve gelir gelmez zorlu maçlar bekliyor. Deneyimli teknik adam sadece ocak ayında 3 kez Pana’nın ezeli rakibi Olympiakos ile derbiye çıkacak. Yunanistan Kupası son 16 turunda iki ezeli rakip önce 10 Ocak’da Panathinaikos’un ev sahipliğinde, sonra 17 Ocak’ta rövanşta karşılaşacak. 27 Ocak’ta ise Panathinaikos bu kez lig maçında Olympiakos’u konuk edecek.

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Panathinaikos'un lider PAOK ile puan farkı bir. Ezeli rakiplerden Olympiakos ise yeşil beyazlıları 2 puan geriden takip ediyor...

AVRUPA’DA 3. TAKIMI OLACAK

Galatasaray’da üst üste 4 şampiyonluk yaşadıktan sonra 2000-01 sezonunda Fiorentina’yı çalıştıran Fatih Terim, sonraki sezon da Milan’da görev yapmıştı. 70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışında görev almış olacak.