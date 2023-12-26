PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray'da Dursun Özbek ve Erden Timur; F.Bahçe'de Can Gebetaş ve Selahattin Baki sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetici Erden Timur'un PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Fenerbahçe'de ise yöneticiler Can Gebetaş ve Selahattin Baki de tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

1-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 23.12.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 16. maddesi uyarınca ve 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi CAN GEBETAŞ ’ın 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan“ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ ’nin 25.12.2023 tarihinde sosyal medyada (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan“ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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4-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon talimatı’nın 5. maddesi uyarınca ve 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesaplarından (X ve youtube) yapılan paylaşımda ve beyanlarda yer alan “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK ’in 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan (X) paylaşımda yer alan“ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

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GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR’ un 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan yer alan“ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 25.12.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 25.12.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 25.12.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 23.12.2023 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/1 ve 5/9 maddeleri, Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın Ek-2-Drone/Helikopter Kameralar bölümü uyarınca PFDK'ya sevkine,

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SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı CUMHUR GENÇ ’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN KOCASAKAL ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi CEM KAPANKAYA ’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan BODRUM FK-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ALTAY Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan ALTAY-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11-AHLATCI ÇORUM FK Kulübü’nün 25.12.2023 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki“ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü’nün 23.12.2023 tarihinde oynanan SARIYER-UŞAK SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki“ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı’nın 5/d maddesi uyarınca ve “ belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü idarecisi OSMAN DAMAR’ ın aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımına iştiraki” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 26.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EMRE İNAN’ ın aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 26.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü antrenörü UĞUR ERDAL ’ın aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 26.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü antrenörü ERTUNÇ ÖZMUSULLU ’nun aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımına iştiraki” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 26.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü görevlisi HÜSAMETTİN KÜPE ’nin aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımına iştiraki” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 26.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13-ISPARTA 32 SPOR Kulübü idarecisi ENDER KIZILTAN’ın 24.12.2023 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ-ISPARTA 32 SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 25.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- FETHİYESPOR Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.