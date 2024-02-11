Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye maç kaybetmiyor! Bir kez daha başardı

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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılırken konuk ekip Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin serisi devam etti.

Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 14 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.

F.BAHÇE 4. KEZ EVİNDE PUAN KAYBETTİ

Deplasmanda oynadığı 12 maçta 34 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon kaybettiği 11 puanın 9’unu sahasında yaşadı. Fenerbahçe, iç sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

FATİH TEKKE YİNE KAYBETMEDİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe deplasmanından 1 puanla ayrılarak bir kez daha sarı lacivertli takıma karşı kaybetmedi.

Geçen sezon İstanbulspor'un başında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak sarı lacivertli ekibe şampiyonluk yarışında büyük darbe vuran Fatih Tekke, bu sezon aynı başarıyı Alanyaspor ile yaşadı.

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Alanyaspor'un başında çıktığı Fenerbahçe maçından 1 puanı hanesine yazdıran Tekke, teknik direktörlük kariyerindeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

3 MAÇTA 0 YENİLGİ

Fenerbahçe'ye karşı teknik direktör olarak Kadıköy'de 3 Süper Lig maçına çıkan Fatih Tekke, bu 3 karşılaşmada da mağlup olmadı.

14/15

Fenerbahçe 1-1 Kayseri Erciyesspor

22/23

Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor

23/24

Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor

"SON DAKİKALARDA DA GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

Genel anlamda iyi mücadele ettiklerini kaydeden Fatih Tekke, "Maçın başında da ön alan baskımızın olacağını söylemiştik. Bu birkaç şekilde olacaktı. Oyunun ilk bölümünde iyi yaptığımız anlar oldu, delindiği zamanlar da oldu, zaman zaman yapamadık da. Oyuncularımı tebrik ederim. Böyle bir ambiyansta, tüm her şeyi düşündüğünüzde, yenilen goller, verilen penaltı, fauller, ilk yarı bizim oyuncumuza yapılan faul... Son dakikalarda da galibiyeti kaçırdık. Genel hatlarıyla iyiydik. Oyun olarak cesurduk. Bazı bölümlerde iyiydik." dedi.

"GALATASARAY MAÇINA KADAR OLAN PERİYOT BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Galatasaray maçına kadar kritik bir periyoda girdiklerini söyleyen Tekke, "Daha fazlasını istedik. Bazen içeride oyuncular tedirgin oluyor, oyuncu isteğinize cevap vermiyor. Bu da doğal bu ambiyansta. Bizim için değerli bir 1 puan ama asıl maçlarımız bu haftadan sonra başlıyor, ta ki Galatasaray maçına kadar. Galatasaray maçına kadar olan periyot bizim için önemli. Kazanmamız gereken puanlar var. Oyuncularım 1 puanı hak etti. Son dakikalarda 3 puanı kaçırmak üzücü. Bu 1 puan çok değerli." diye konuştu.

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"ASIL PERİYOT BUNDAN SONRA BAŞLIYOR"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Fenerbahçe gibi bir takıma, belki tarihinin en iyi oyuncularından kurulu, Kadıköy’de düşmemek için oynayan bir Alanyaspor. Kaleye yaklaştırmamak 1. planımdı. Kenarda birebir eşleşmelerde bazen üstünlük sağladılar bize. Maçı kaybedebilirdik de. Bizim son dakikalarda galip gelebileceğimiz fırsatlar yakaladık. 1 puan çok önemli. Asıl periyot bundan sonra başlıyor. Kafamızdaki puanları kazanmamız lazım. Oyuncularımın ayağına sağlık. Bugün bence hak edilen 1 puan” ifadelerini kullandı.



“PLANIN ÇOĞU KISMI TUTTU”

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Fenerbahçe ile karşılaşan teknik direktörler arasında ilk 3 maçta kaybetmeyen isimler arasında olduğu hatırlatılan Tekke, “Şans herhalde. İyi oyunculardan kurulu bir takım, her maç gayet iyi oynuyorlar. Alanyaspor olarak beklenilen pozisyonları vermedik. Planda, bugün çoğu kısım tuttu diyebilirim. Oyuncularımın emeği çok fazla. Bazen tutmuyor. Geçen hafta galip gelmemiz gerekirken mağlup olarak bitirdik” yanıtını verdi.



“HAKEMLERE MAÇIN BAŞINDA ‘ALLAH AŞKINA MAÇI DURDURMAYIN’ DEDİM”

Hakem performansı ve tartışılan pozisyonlarla ilgili ise Fatih Tekke, “Devre arasında koridorda bir tartışma olmuş. Pozisyonları ise izlemedim. Penaltı pozisyonu, izleyenler itiraz ediyor. Hakem net karar verince, ben kulübeme kızıyorum. Bunlar çok önemsenmiyor. Tüm ambiyanstan buradan 1 puanla ayrılmak değerliydi. Ferdi’yi etkili alana sokmadık. Birebirleri fena oynamadık. Hakemlere maçın başında ‘Allah aşkına maçı durdurmayın’ dedim. Biz Alanyaspor olarak böyle bir şeyi istemem. Böyle bir şey asla yok. İlk 10-15 dakika bize baskı yapabileceklerini düşündüğüm için ikinci topa çevirdi. Ambiyanstan cesaretleri kırılmasın diye. Genel hatlarıyla eleştiriyi kabul ediyorum ama Alanyaspor’da yok. Oyuncularımdan bugün istediğim cesaretimizi kazanmamızdı. Oyun anlamında bundan muzdaribim” diyerek sözlerini noktaladı.