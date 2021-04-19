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GeriFutbol Fatih Karagümrük'ün konuğu Göztepe
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ün konuğu Göztepe

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Fatih Karagümrük'ün konuğu Göztepe

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 49 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyeti olan Göztepe ise 46 puanla 10. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrükte bir pozitif vaka daha 8 oldu...
Fatih Karagümrük'te bir pozitif vaka daha! 8 oldu...

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 beraberlikle sona ermişti.

 

Fatih Karagümrükün konuğu Göztepe

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