Son dakika: Fatih Karagümrük'te bir pozitif vaka daha! 8 oldu...

Fatih Karagümrük'te daha önce Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Efe Tatlı, Ervin Zukanovic ve Koray Altınay'ın testlerinin pozitif sonuçlandığı açıklanmıştı. Roco ile birlikte sayı 8'e çıktı.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

17.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testi neticesinde futbolcumuz Enzo Roco’nun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir.

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