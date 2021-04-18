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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fatih Karagümrük'te bir pozitif vaka daha! 8 oldu...

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Son dakika: Fatih Karagümrük'te bir pozitif vaka daha! 8 oldu...

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, futbolcusu Enzo Roco'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece takımdaki pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi.

Fatih Karagümrük'te daha önce Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Efe Tatlı, Ervin Zukanovic ve Koray Altınay'ın testlerinin pozitif sonuçlandığı açıklanmıştı. Roco ile birlikte sayı 8'e çıktı. 

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

17.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testi neticesinde futbolcumuz Enzo Roco’nun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir.

Son dakika: Fatih Karagümrükte bir pozitif vaka daha 8 oldu...

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