Fatih Karagümrük'ün dramı!

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Halihazırda kendi stadı olmasına karşın 1. Lig’den Süper Lig’e yükseldikten sonra kendi stadı kriterleri karşılamadığı için adeta göçebe hayatı yaşayan, antrenman tesisi de bulamayan Karagümrük’ün sıkıntıları yeni sezon öncesi Başkan Süleyman Hurma’yı isyan ettirdi. Çim konusunda sıkıntı yaşadığı aynı zamanda kapalı salonu da bulamayan Karagümrük Stadı’nda antrenman yapamayan, geçen sezon bu nedenle idmanlarını Atatürk Olimpiyat Stadı yan sahada yapmak zorunda kalan Karagümrük, buradaki tadilat nedeniyle bu sezon öncesi geçici olarak TFF Riva Tesisleri’ne geçti.

Kar yağdı, salonda çalıştık

Sezon başında toplanacak bir tesisleri olmadığı için 1 ay dışarnıda kamp yapmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Süleyman Hurma “Geçen yıl kar yağdı salonda çalıştık. TFF Yönetimi bize 15 günlük kamp için Riva tesislerinde izin verdi. 10 gün çalıştık kaldı 5 gün. Bundan sonra ne yapacağız bilemiyorum. Yetkililerden bir avuç toprak istiyorum. Tesisini ben yapacağım. Karagümrükspor’un başını sokacak yeri olmalı. İstanbul’da tesisi olmayan tek Süper Lig kulübüyüz. TFF ve kurumlardan para değil tesis için yer istiyoruz” dedi.

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Başkanlığı devredebilirim

Hiçbir şekilde ayrıcalık istemediklerini, tüm kulüplere tahsis edilen tesis, stat ve diğer sosyal alanların Karagümrük’e de sağlanmasını istediklerini belirten Hurma “Her gün yeri belli olmayan bir antrenman programı ile karşılaşmak kulübümüz adına üzücü ve onur kırıcı durumdan başka bir şey değildir. Geldiğimiz son noktada üzülerek belirtmek istiyorum ki kulübü bir çatı altında toplayamadık. Bir süre daha çaba göstereceğim ancak bir sonuca ulaşamazsam benim yapamadıklarımı yapabilecek bir kuruma veya kişiye başkanlık makamımı devretmek zorunda kalacağım” diye konuştu.

Devler Ligi finali tehlikesi

Karagümrük'ün Fatih ilçesi sınırları içinde, alt lig maçları için uygun bir stadı var ancak gerek zemin gerek kapalı salon yetersizliğinden Süper Lig seviyesinde bir ekip için yeterli değil. Bu nedenle kırmızı siyahlılar geçen sezon genellikle, maçlarını da oynadıkları Olimpiyat Stadı’nın yan sahasını kullandı ancak bu sezon orası da uygun değil. · OLİMPİYAT Stadı’nda Şampiyonlar Ligi finali oynanacağı için stadın bahar aylarında lig maçlarına kapatılması bekleniyor. Nitekim 2019-20 sezonunda aynı nedenle Antalyaspor maçı Bursa’da, G.Birliği maçı Başakşehir’de oynanmıştı. Pandemi nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nin İstanbul’dan alınıp Porto’yo verilmesiyle Karagümrük lig bitmeden Olimpiyat’a dönebilmişti.

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Tuzlaspor, Kocaeli'de antrenman yapıyor

Stat ve tesis konusunda Karagümrük’le birlikte en çok sıkıntı yaşayan ekiplerden biri Tuzlaspor... TFF 1. Lig’deki İstanbul ekibi, geçen sezon maçları için Avrupa yakasına, Eyüp ve Esenyurt’a gitti. Mavi-Beyazlılar bazı antrenmanlarını komşu kent Kocaeli’de yapıyor, hatta Tuzlaspor-İstanbulspor maçı Kocaeli Stadı’nda oynandı.

Yeni Çarşı da dertli

İstanbul'un 3. Lig’deki ekiplerinden Yeni Çarşıspor, Beyoğlu ilçesinde profesyonel lig maçlarını yapacak stat bulunmadığı için rakiplerini, boğazın karşı kıyısındaki Maltepe’de konuk ediyor. Yeni Çarşıspor’un devraldığı Şişli ekibi Halide Edip Adıvarspor da maçlarını Karagümrük, Maltepe hatta Tepecik’te oynuyordu