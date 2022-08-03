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Son Dakika: Sevilla yine Galatasaray'ın kapısında! Marcao'nun ardından Nelsson... | Transfer Haberleri

#Nelsson#Galatasaray#Transfer Haberleri
Son Dakika: Sevilla yine Galatasarayın kapısında Marcaonun ardından Nelsson... | Transfer Haberleri

Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla, bu kez Victor Nelsson transferi için resmi görüşmeleri başlatıyor...

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Transfer döneminin başında Diego Carlos, Aston Villa'nın yolunu tutarken Barcelona ise uzun süredir çabaladığı Jules Kounde transferini resmen bitirdi. Katalan ekibinden yapılan açıklamada Jules Kounde transferi için Sevilla ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Barça, bu transfer için Sevilla'ya 50 milyon euro ve bazı bonuslarla beraber 5 milyon euro ödeyecek. Fransız oyuncu ise 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Bu gelişmelerin ardından Sevilla, kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isterken rotasını yine Galatasaray'a çevirdi. La Liga ekiplerinden Sevilla, bir kez daha Galatasaray'ın kapısında...

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla bu kez Victor Nelsson için devreye girdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Sevilla, Marcao'nun Nelsson transferi için de ısrarcı. işte detaylar...

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KOUNDE VE CARLOS TAKIMDAN AYRILINCA...

 

Kulübün sportif direktörü Monchi'nin transfer listesindeki savunma oyuncularının başına Nelsson ismini yazdığı ifade edilirken, İspanyol ekibinin bu transfer için resmi hamleyi yapacağı aktarıldı.

Galatasaray'ın, geçen sezon Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı formayla 47 maça çıkarken fileleri bir kez fileleri havalandırdı.

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