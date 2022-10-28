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Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına damga vuran diyalog! 'Ceza yerim, itiraz edin!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Karagümrük#Süper Lig
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına damga vuran diyalog Ceza yerim, itiraz edin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 21:08

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçına Okan Buruk ile Fernando Muslera'nın diyaloğu damga vurdu.

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Fatih Karagümrük ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 12. haftasında ilginç anlar yaşandı.

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 DUBOIS 11'DE BAŞLADI

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, sağ bekte Sacha Boey’un cezasından dolayı Fatih Karagümrük maçına 11’de başladı. Dubois son olarak 8. haftada deplasmandaki Adana Demirspor mücadelesinde 11’de görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu 10. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer alırken, geçtiğimiz hafta da oyuna sonradan dahil oldu.

İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisi öncesi sahaya kart sınırında çıktı.

MUSLERA'NIN KART ENDİŞESİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Karagümrük forması giyen Adnan Uğur'un müdahalesi sonrası Lucas Torreira yerde kaldı ve sarı kart gördü.

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Bunun üzerine pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünen Fernando Muslera, teknik direktör Okan Buruk'un yanına kadar gitti ve itiraz edilmesi gerektiğini söyledi.

İTİRAZ EDİN

Muslera'nın Buruk'a "Hakemin yanına gidemiyorum. Sarı kart görürüm, cezalı olurum ama ayağa bastı, itiraz edin" dediği belirtildi.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına damga vuran diyalog Ceza yerim, itiraz edin

VAR UYARISI GELDİ

Yoğun itirazların ardından VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısının ardından orta hakem Barış Şimşek, kenara gelerek pozisyonu izledi.

Barış Şimşek, pozisyonu incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti ve Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi. Bu kartın ardından VavaCars Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı.

GEÇEN HAFTA SARI KART GÖRMÜŞTÜ

Fernando Muslera, geçen hafta Alanyaspor karşısında Boey'in gördüğü kırmızı kart pozisyonunda hakeme itirazı ve kalesini terk etmesi sebebiyle sarı kart görmüştü.

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#Galatasaray#Karagümrük#Süper Lig

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