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Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Karagümrük#Galatasaray#Süper Lig
Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 09:46

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı, her iki takım için de önem arz edecek. 18 puanla ligin 8'inci sırasında yer alan Galatasaray, 12 puanla 12'nci sırada konumlanan rakibi karşısında mücadele verecek. Peki, Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Ligin 11'inci Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Galatasaray ile mücadele verecek. Daha önce 19 kez karşı karşıya gelen iki ekip, sadece 4 maçtan beraberlikle ayrıldı. Kalan maçlardan 12'sini Galatasaray, 3'ünü ise Karagümrük galibiyetle tamamladı. Peki, Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Fatih Karagümrük'ün 11'i: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11'inci Hafta mücadelesinde Karagümrük, Galatasaray'ı konuk edecek. 28 Ekim Cuma günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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#Karagümrük#Galatasaray#Süper Lig

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