Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı sonrası kadro uyarısı: 'Herkesi uyuttular, tüm dengeyi bozdu'

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Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

3 PUANI GEDSON GETİRDİ

Mücadelede iki kez direğe takılan siyah beyazlılar, Aboubakar'la bir penaltı atışından yararlanamazken aradığı golü Gedson Fernandes'le buldu.

Müsabakanın 85. dakikasında uzaktan sert bir şutla topu ağlarla buluşturan Gedson Fernandes, Beşiktaş'a 3 puanı getirdi.

İLK KEZ BAŞARDI

Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ceza sahası dışından ilk golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi.

Portekizli futbolcu, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında 11 kezle en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu.

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REBIC SİFTAH YAPTI

Beşiktaş’ın sol kanat oyuncusu Ante Rebic, Fatih Karagümrük karşısında ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Siyah-beyazlılarda yeni transfer Hırvat oyuncu Ante Rebic, bu karşılaşmada ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Maça yedek soyunan Rebic, mücadelenin 62. dakikasında Jackson Muleka’nın yerine oyuna dahil oldu.

GÜNEŞ REKORA ORTAK OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde en fazla açılış haftası galibiyeti alan isim olan Ertuğrul Sağlam'ın rekoruna ortak oldu.

GÜNTEKİN ONAY: HERKESİ UYUTTULAR

Beşiktaş, sonradan oyuna girenlerin katkılarıyla tempoyu artırıp kazandı. Karagümrük-Beşiktaş maçının İlk 45 dakikası sadece uykuya dalma sorunu olanlar için iyi karşılaşmaydı. Rakip kaleyle hiçbir ilgisi olmayan, santrforu Salih Dursun olan bir Karagümrük ve böyle bir rakip karşında sahada adeta yürüyerek top oynayıp da maç kazanmayı düşünen bir Beşiktaş...

İlk yarıdaki yavaş ve temposuz oyununun golü veya pozisyonları getirmesi söz konusu değildi.

İkinci yarıda topu daha hızlı dolaştıran, ön alanda daha nitelikli baskı yapan Beşiktaş, dolayısıyla gole de çok daha yakın bir futbol oynamaya başladı.

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EN KÖTÜ PENALTISINI ATTI

Aboubakar, belki de kariyerinin en kötü penaltısını kullanırken, ilerleyen bölümlerde Aboubakar ve Onur yakalanan fırsatlarda da direği geçemedi. Rebic’in girmesiyle sol kanattaki etkinliğini artıran Beşiktaş, Masuaku’yu da daha fazla hücuma sokmaya başladı. Günün 2 başarılı ismi Onur ve Gedson’un işbirliği ile gelen gol geç de olsa siyah beyazlı ekibin ikinci yarıdaki oyunuyla hakettiği bir gol oldu. Ancak dün Fatih Karagümrük yerine ofansif gücü daha yüksek bir takım Beşiktaş’ın rakibi olsa 0-0 giden bölümlerde siyah beyazlıların başını fazlasıyla ağrıtabilirdi.

YÜKSEK TEMPO ŞART

Günümüz futbolu yüksek tempo ve atletizm talep ediyor. İlk 45 dakikadaki yürüyerek oynanan temposuz futbol ile en zayıf görünen rakipleri bile mağlup edemezsiniz.

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Beşiktaş, yeni transferlerin de katılımı ile kadro derinliğini artıracaktır. Dün son 30 dakika oynayan Rebic olumlu izlenimler ortaya koydu. Cenk Tosun ısınma turlarında. Ghezzal dönecek, Oxlade katılacak, Onana ve Amartey form tutacak. Böylece Beşiktaş’ın dar olan kadro rotasyonu daha da genişleyecek ve Şenol Güneş, daha alternatifli bir kadroya kavuşacak.

UĞUR MELEKE: KULÜBESİ FARK YARATTI

Galatasaray, salı akşamı Slovenya’da kazanan 11’ini neredeyse bozmadan (tek değişiklikle) Kayseri’de başlattı. Özellikle ilk devrede çok etkisizlerdi. Şenol Güneş de perşembe akşamı Bakü’de galip gelen 11’ine neredeyse dokunmadan (tek rötuşla) Olimpiyat Stadı’nda başlattı. Beşiktaş da ilk 45’te yavaştı, temposuzdu. İlk devreyi iki cılız şut ve sıfır kornerle tamamladılar. İki takım da Avrupa’da çok fazla zorlanmamışlardı ama Süper Lig’de aynı 11’lerin tutku seviyelerini koruyamadığı da bir gerçek.

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DENGEYi HAKKIYLA BOZDU

Okan Buruk Kayseri’de oyunu değiştirmek için İcardileri, Zahaları, Kerem Demirbayları sırayla kattı oyuna. Birkaç pozisyon ürettiler ama tabelayı değiştirmeye yetmemişti. Şenol Güneş’in de takviyeler sonrası artık daha iyi bir kulübesi var, o da önce Rebic’i soktu. Bir Aboubakar, bir Semih pozisyonunda katkısı vardı Hırvat oyuncunun. 76’ncı dakikada Semih’le santrforları ikiledi, Onur’u orta sahaya kaydırarak 4-4-2’ye döndü. Ve hem Rebic’in hem Semih’in hem de Onur’un hareketli oynadığı son bölümde Beşiktaş dengeyi hakkıyla bozmayı başardı. Semih’in her müsabakada aldığı dakika sayısı artıyor: 7, 9, 12 derken dün de 14 dakika aldı genç forvet. Bu dakikaları hak ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla.

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Dünün bir başka önemli detayı Karagümrük’te santrfor rolünde Salih Dursun’un başlamasıydı. Diagne, Kazım, Borini, Colley gibi oyuncuların hepsi ayrıldı, Alpaslan Erdem dün en uçta sağ bek orijinli Salih’le başladı. Kayseri ve Gaziantep de klasik santrforsuz oynamışlardı, onlar da Gökhan ve Markovic’i kullandılar 9 numara rolünde. Bu üçlü içinde Gökhan’ı ayrı bir yere yazmak lazım, çok yönlülüğüyle müthiş bir profesyonel.