Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

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Kaleyi Mert Günok'a emanet edecek Güneş'in, savunmada Rosier, Amartey, Colley ve Masuaku dörtlüsüyle oynaması kesin gibi. Orta sahada Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson üçlüsünü çok ekstra bir transfer veya sakat ya da cezalı oyuncu olmadığı sürece bozmayacak Şenol Güneş'in, hücum üçlüsü de şimdilik aynı. Takımla çalışsa da fizik kondisyon olarak hazır olmayan Cenk Tosun'un 11'de oynaması beklenen bir durum değil, Ghezzal ise herkesin bildiği gibi yine sakat. Hücumdaki tek olası değişiklik Onur - Rebic değişikliği olabilir, ancak onun da 8+3'e takılması muhtemel olduğu içi, hücum üçlüsünün yine Onur, Muleka ve Aboubakar olması şaşırtıcı olmayacak.

KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ VE MUHTEMEL 11'LER

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Karagümrük Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın Fatih KARAGÜMRÜK maçındaki muhtemel 11'i şöyle: "Mert Günok - Roiser, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muelaka, Aboubakar."

BU HAFTA EN AZ 2 TRANSFERİN BİTMESİ BEKLENİYOR

Taraftarlara göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı transferlerin yanında oldukça sönük kalan ve Emrecan, Amartey, Onana ve Rebic dışında yeni transferi bulunmayan Beşiktaş'ın, bu hafta en az 2 transferi açıklaması en büyük beklenti durumunda. Başkan Ahmet Nur Çebi her gün büyüyen tepkilere rağmen, çok yüksek maliyetli oyuncu transferi yapmamakta kararlı görünüyor. Şu ana kadar Amartey ve Rebic'e bonservis ödemeyen siyah beyazlılar, Onana için 4 milyon Euro, Emrecan için de 5 milyon TL bonservis ödedi. Taraftarın çılgınlık seviyesine gelen Talisca isteği ise 20 milyon Euro'yu geçen maliyetinden ve futbolcunun yaptığı 'ayrılmıyorum' açıklamasından dolayı hala çok zor görünüyor.

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, bu hafta Alex Chamberlain ve Bakhtiyor Zaynutdinov transferlerini açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirilen Chamberlain çok geniş kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirilecek. Oyuncunun sağlam çıkması durumunda, yaşanması muhtemel sakatlıkların süresi ve niteliklerinin olduğu ve Beşiktaş'ı zor durumda bırakmayacak maddeler içeren bir sözleşme teklif edilecek. Chamberlain'in bu ağır şartları kabul etmesi halinde sözleşme imzalanacak.

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BEŞİKTAŞ'ın bir diğer transfer hedefi Bakhtiyor Zaynutdinov için de kulübü CSKA Moskova ile 4.5 milyon Euro karşılığında anlaşıldı. Bugüne kadar kale hariç oyun alanının her mevkisinde oynamış bir oyuncu olan Zaynutdinov, ücret konusunda Beşiktaş ile orta yolu bulursa Türkiye'ye getirilecek ve resmi imza atılacak. Bakhtiyor Zaynutdinov Kazakistan vatandaşı olduğu için yerli statüsünde oynayacak.