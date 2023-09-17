Fas depremini yaşayan Omar Colley, korku dolu anları anlattı: Korkudan dilim tutuldu

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Beşiktaş'ın başarılı stoper Omar Colley, 8 Eylül'de Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme milli takım kampında yakalanmıştı.

Gambiya ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için Fas'ta bulunan ve depremi yaşayan Colley, BBC'ye felaket anlarını anlattı.

"İKİNCİ KATTAN ATLAMAYI DÜŞÜNDÜM"

Uyuyordum. Ne olduğunu bilmeden uyandım. Kabustan uyanmış gibiydim, panik atak geçiriyordum. Odamın kapısını açmaya çalıştım ama açamadım çünkü kapının önüne beton düşüyordu. Arka kapıyı açmaya çalıştım, ikinci kattan atlamayı düşündüm. Açamayınca resepsiyona gittim. Depremden sonra havuza koştum.

"KORKUDAN DİLİM TUTULDU"

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Takım menajeri bana iyi olup olmadığımı sordu ama tek kelime edemedim. Korkudan dilim tutuldu. Yaşadıklarım onca şeyden sonra tek başıma oturduğumda hala aklımdan çıkmıyor. Ne zaman bir ses duysam, araba veya uçak sesi, sanki geri geliyormuş gibi hissediyorum. İstanbul'a dönünce kulüp psikoloğuyla konuştum. Eşime olanları anlattım. Kız kardeşim ve Beşiktaşlı takım arkadaşlarımla konuştum ve bu beni daha iyi hissettirdi.

"İNSAN OLDUĞUMUZU UNUTUYORLAR"

Depremden 2 gün sonra Kongo ile oynadığımız maç iptal edilmedi. Sanırım bazen insan olduğumuzu unutuyorlar. Hayal kırıklığına uğradım.

ÖLÜ SAYISI 2901

8 Eylül günü Fas'ta yaşanan deprem sonucunda 2901 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

BEŞİKTAŞ'A DEPREM DÖNEMİ GELMİŞTİ

Omar Colley, ülkemiz 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya çalıştığı dönem Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Colley o dönem yaptığı açıklamada; "Türkiye'ye geldiğimde taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyordum, ancak deprem felaketi nedeniyle bir anda her şey durdu. Türk halkının üzüntüsünü paylaşıyorum. Umarım futbol, insanların üzüntüsünü biraz da olsa unutturur." demişti.