Inter - Milan derbisindeki Türk bayraklı koreografiye Hakan Çalhanoğlu'ndan çifte yanıt

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İtalya Serie A 4. hafta maçında Inter ile Milan, Milano derbisinde karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan maça ev sahibi hızlı başladı. 5. dakikada Mkhitaryan ile öne geçen Inter, 38. dakikada Thuram ile farkı ikiye çıkardı.

Milan, 57. dakikada Leao ile umutlandı ancak ev sahibi kalan bölümde farkı açtı. 69. dakikada Mkhitaryan, 79. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 90+3. dakikada Frattesi'nin golleri geldi ve maçı Inter 5-1 kazandı.

Bu sonucun ardından ligde 4'te 4 yapan Inzaghi'nin öğrencileri 12 puanla zirvede yer alıyor. Milan ise 9 puanla 3. sırada kaldı.

Inter, ezeli rakibine karşı 49 yıl sonra 5 gollü galibiyete imza attı.

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INTER'İ VE HAKAN ÇALHANOĞLU'NU HEDEF ALAN KOREOGRAFİ

Milan taraftarları, maç öncesi ezeli rakibi Inter'i ve eski oyuncuları Hakan Çalhanoğlu'nu hedef alan koreografi yaptı.

'Inter sirki' pankartının yer aldığı koreografide zürafa, palyaço ve falcı kadın görsellerine yer verilen koreografinin kenar bölümünde Türk bayrağı da yer aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU HEM MAÇTA, HEM MAÇIN ARDINDAN CEVAP VERDİ

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan taraftarlarının Türk bayrağı ile kendisini hedef aldığı koreografiye attığı golle ve maçın ardından yaptığı Türk bayraklı paylaşımla cevap verdi.