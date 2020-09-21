Fenerbahçe yıllar sonra ilk kez suskun!.. En son 2004 yılında...

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 9 kişi kalan rakibi karşısında gol bulamayınca sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.

Sarı lacivertliler bu skorla ilk kez evindeki oynadığı ilk karşılaşmada ağları havalandıramadı.

Opta verilerine göre Fenerbahçe, 2003/04'teki İstanbulspor maçından (0-3) bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk iç saha karşılaşmasında gol atamadı.