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Haber Giriş: 21.09.2020 - 22:13 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe yıllar sonra ilk kez suskun!.. En son 2004 yılında...

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Fenerbahçe yıllar sonra ilk kez suskun!.. En son 2004 yılında...
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Hatayspor'la evinde 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 2003-2004 yılından bu yana ilk kez, Süper Lig'in ilk iç saha maçında gol atamadı.

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 9 kişi kalan rakibi karşısında gol bulamayınca sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.

Sarı lacivertliler bu skorla ilk kez evindeki oynadığı ilk karşılaşmada ağları havalandıramadı.

Opta verilerine göre Fenerbahçe, 2003/04'teki İstanbulspor maçından (0-3) bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk iç saha karşılaşmasında gol atamadı.

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