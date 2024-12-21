Eyüpspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlar! Eski hakemler değerlendirdi: Bu kabul edilemez, penaltı, kırmızı kart ve gol iptali...

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Yaşadığı puan kaybıyla maç fazlasıyla liderin 5 puan gerisine kalan Fenerbahçe ile Eyüpspor'un kozlarını paylaştığı karşılaşmada hakem Emre Kargın ve VAR kararlar çok konuşuldu.

İşte verilen kararlara eski hakemlerden Fırat Aydınus, Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın yorumları:

CLARO'NUN SZYMANSKI'YE MÜDAHALESİ KIRMIZI KART MI?

Bahattin Duran: Szymanski'nin arkasında Claro var. Claro'nun odak noktası top olsa da aslında tehlikeli ve riskli bir hareket yaptı ayağını kaldırarak. Bu pozisyonda 3 ihtimal var. Claro riskli hamle yapmış olsa da ayağını kazara basınca mı geldi Szymanski'ye? Hayır, bunu bilerek yaptı, bastı, yoğunluğa göre sarı kart olur. Bilerek basma, kırmızı olur. Riskli bir hamle yapsa da Claro'nun, ayağını indirirken kazara bastı. Buna yakınım. Bu pozisyonda kart olmaz.

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Bülent Yıldırım: Claro'nun bütün bakışı topa. Hamle zamanlaması futbolun içinde. Ayarlama şansı yok Claro'nun. Szymanski düşerken sağ ayağı geriye geldi. Net, tartışmasız futbolun içinde kazara basma. Futbol içinde aksiyon. Karta gerek yok.

Deniz Çoban: Kazara basmalar elbette cezalandırılmaz. Yapacak bir şeyin olmadan, kafa topuna çıkarsınız basarsınız, havada topu takip ederken basarsınız. Rakip önde siz arkadayken hareketlerinizde kontrollü olmalısınız. Oynama şansı yokken ayağı kaldırdı, rakibi bozdu, düşen rakibin üzerine bastınız. Burada temelden bir kontrolsüzlük var. Kaza değil! Yaptığın hareketten sorumlusun. Önlem alabiliyorsan alacaksın. Fenerbahçeli oyuncu önde, top ona geldi, arkadan gelip saçmasapan olmayacak şekilde bozdu. Sonra düşerken kazara ayağa bastıyı kabul etmiyorum. Sarı ve üstünde olması gerek bu hareketin. Kırmızı karta da hayır demem. Bu kaza değil, kaza demem. IFAB'ın açıklamalarında da net bir ifade var; rakibi görerek bir hareket yapıyorsanız kusurlusunuz. Sıçrayıp düşerken yapılmış bir şey değil. Madem kaza, neden faul verdi.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI?

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Bahattin Duran: İrfan Can'ın Caner'e müdahalesi var. Devamında Eyüpsporlu oyuncuya geldi top. Oradan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can'a geldi. Hakem oyunu devam ettirdi. Sonra En-Nesyri gol attı. İrfan Can Kahveci'nin Caner'e yaptığı hareketin karşılığı faul ve sarı kart. Hakem, Fenerbahçeli kalecideyken top; Caner'in yerde olduğunun farkında. Hakem oyunu durduracak. Caner'in yanına gelecek, hızlı şekilde tedavi almasını sağlayacak. Herkes orayı işaret etti Eyüpsporlu. Fauldü, sarı karttı. Hakem oyunu durdurmadı. VAR protokolüne göre, VAR müdahale etmedi. Orta sahada bir faul oldu. Pozisyonun başlangıç anı, atak fazı o an değil. İrfan Can Kahveci, Caner'e faul yaptıktan sonra top ortaya geldi; Ahmed Kutucu vurdu ve top İrfan Can Eğribayat'a geldi. Atak başlangıç fazı, İrfan Can Eğribayat'a gelen top. Bu nedenle VAR bu pozisyona müdahale etmedi. VAR protokolüne göre VAR'ın müdahale etmemesi doğru.

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Deniz Çoban: Burada VAR müdahalesine gerek yok. Arda Hoca ihraç oldu. Doğru, hakem kararına itiraz için alanını ihlal ediyor. Arda Hoca'nın faule mi başka şeye mi itiraz ediyor. Hakemi en ağır eleştireceğim konu, dönüp yatıyor bir oyuncu, İrfan Can farkında, yanına gitti Caner'in. Top kalecinin elindeyken durdurmalıydı...

Bülent Yıldırım: Pozisyon faul ve sarı kart, şüphe yok. Hakem kaçırdı. Ahmed Kutucu topa vurdu ve faz bitti.

Fırat Aydınus: Fenerbahçe’nin attığı golden önce İrfan Can Kahveci’nin Caner’e faulü var ve sarı kart görmeliydi. Devamında Ahmed kontrol altına aldığı topla oynadığı için VAR müdahil olamadı.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN SARI KARTI

Bülent Yıldırım: Topsuz oyunda yüze yapılan hamle, tolere edilebilir seviyenin üzerinde. Kırmızı kart gösterse daha doğru yapardı.

Bahattin Duran: Çağlar riskli bir hareket yaptı, sarı kart gördü. Sarı kartı kabul ediyorum. Dirsek yakın, oyuncu yakın, ittirme. Bu hakem yorumu. Hakem dirsekle itme olduğuna karar verdi. Hakem yorumuna saygı duyuyorum. Kırmızı kart gösterse de hakem kararına doğru diyecektim. Hakem görüp değerlendirdi. Riskli hareket. Sarı kartı kabul ediyorum.

Deniz Çoban: Her pozisyon farklı. Yunus pozisyonunu konuştuk geçen hafta, doğru dedik. Ciddi faullü oyun mu, şiddetli hareket mi, top için mücadele ederken mi etmezken mi? Kitapta açıkça, top için mücadele etmezken topun olmadığı yerde rakibin yüzünü gözeterek hamle yaparsanız bu bir kırmızı karttır der. En-Nesyri'nin yaptığı göz ardı edilebilir ama bu göz ardı edilebilecek gibi değil. Yunus'ta top için mücadele var, burada top yok. Kırmızı kart gerekir.

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TADIC'IN ORTASINDA ELLE OYNAMA VAR MI?

Bahattin Duran: Bu pozisyonu sahada görmek gerçekten zor. VAR, bunu ispat edebiliyorsa müdahale edip penaltıyı verdirmeli. Elde kanıt var, topun kırılması var, oyuncunun da parmaklarının net şekilde elle oynadığını görüyorum. Yeterli kanıt var. VAR müdahalesi ve penaltı verilmeliydi.

Deniz Çoban: Melih'e hiç sarı kart düşünülmedi zaten. Hakem hiç şüphelenmedi bile. Belki doğru yerde olsa şüphelenecek, yanlış yerde. Eli havada görüp karışacak. Çok önemli bir yanlış. Net hata. VAR müdahale etmeliydi. Penaltı verilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Tadic'in ortasında Melih'in 2 veya 3 parmakla müdahalesi var. Gözden kaçtı. Topa temas var. Top yükseldi. VAR müdahalesi gerektiren nitelikte elle oynama, kartı düşünmeyiz Melih için.

Fırat Aydınus: Dusan Tadic’in ortasında ceza sahasında Melih topa elle müdahale etti, pozisyon net penaltı. Kanıt mevcut, VAR müdahale etmeliydi.

CANER ERKİN'İN OSAYI'YA MÜDAHALESİ

Fırat Aydınus: Caner-Osayi pozisyonunda Caner’in müdahalesi penaltı değil.

Bülent Yıldırım: Pozisyon penaltı. Basit temas değil bu. Dirseğini hazırladı Caner, Osayi'nin kaburgasına can yakıcı şekilde temas etti. Bu pozisyon penaltı. Omuz koymak varken dirseği araç olarak kullanıp vurdu.

Bahattin Duran: Caner dirseğini hazırladı ve dirseğiyle birlikte vurdu. Penaltı ve sarı kart.

Deniz Çoban: İki hafta önce bu maçın VAR hakemi İlker Coşkun, Trabzonspor - Kasımpaşa maçında VAR olarak Enis Destan'a yapılan müdahaleye bundan daha hafif, daha az yaralayıcı, bundan daha az etkili harekete müdahale edip penaltı verdirdi. İki karar arasında standart yok. Penaltı verse hakem itiraz etmezdim. Bir artniyet dirsek çıkarma var. Futbol içinde müdahale de olarak değerlendirilebilir. Hakemle aynı fikirdeyim.

Bülent Yıldırım: Ben sizinle aynı fikirde değilim. Dirsekle oynanmıyor futbol. Omuz koymuyor ki Caner...

Deniz Çoban: Hakem görüp futbolun içinde demiş, hakemle aynı fikirdeyim.

Bahattin Duran: Buradan izleyip penaltı değil diyorsun?

Deniz Çoban: Futbolda böyle müdahaleler hep var. Hakemin devam kararını eleştirmem. VAR'ı eleştiririm, bundan 2 hafta önce öyle bir VAR müdahalesinde bulunduysa burada da bulunsun.

EYÜPSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Fırat Aydınus: 67. dakikada Eyüp’ün iptal edilen golünden önce Halil’in Djiku’ya yaptığı harekete hakemin faul vermesini saygıyla karşılarım fakat ben ‘devam’dan yanayım.

MELİH'İN MAÇI KARTSIZ TAMAMLAMASI

Fenerbahçe ceza sahasındaki Bruno-Mert mücadelesinde penaltıyı gerektirecek bir müdahale yok.

Bülent Yıldırım: Kaçıncı oldu bilmiyorum, saymayı bıraktım.

Deniz Çoban: Beş.

Bülent Yıldırım: Cengiz'in kramponuna bastı. Net, tartışmasız sarı kart.

Deniz Çoban: Bir oyuncu 5 defa sarı kartlık faul yapıp niye görmez? Bir kişi farketmiyor mu!

Bahattin Duran: Sadece 5 faul yapsa sarı kart görür. Sarı kartsız bitirmesi kabul edilemez.