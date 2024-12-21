Eyüpspor-Fenerbahçe maçı sonrası Jose Mourinho için olay yorum: Sihrini kaybetmiş, sıradan...

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Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Eyüpspor'un golünü 26. dakikada Ahmed Kutucu atarken Fenerbahçe'nin sayısını 45+4'te Youssef En-Nesyri kaydetti.

İLK 6 TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYET YOK

Bu sezon Süper Lig'in ilk 6 sırasında bulunan takımlarla toplamda 5 maç oynayan sarı lacivertliler, bu karşılaşmaların hiçbirinden galibiyet elde edemedi.

Bu haftaya kadar ilk 6 sırada yer alan 5 takımla karşılan Fenerbahçe, bu müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

JOSE MOURINHO İÇİN ÇARPICI YORUMLAR

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke ve Banu Yelkovan, Eyüpspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili önemli yorumlar yaptı.

UĞUR MELEKE: 'MOURINHO 2004' SİHİRLİYDİ, 'MOURINHO 2024' SIRADAN

Eyüpspor ligin izlemeye değer takımlarından. Son 5 haftada Eyüp maçlarını 90’ar dakika izleme fırsatı buldum; Rize, Galatasaray, Samsun, Kasımpaşa ve Fenerbahçe’ye karşı hepsi gelgitli, eğlenceli maçlar oynadılar. Eyüp ligin en genç teknik adamına ve en yaşlı kadrosuna sahip. Eğer tempoyu tutabilirlerse, ritim çok yükselmezse kaliteleriyle fark yaratıyorlar. Caner, Halil, Emre Akbaba, Thiam gibi deneyimli isimlerle lehlerine çevirebiliyorlar rüzgârı. Dün ilk 45’te tempo onların istediği gibiydi. Oyun durağandı. Veteranlar maçı gibi sakin bir devre.

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Eyüplüler geriden pasla çıkar gibi yapıyorlar, birkaç tembel pasla rakiplerini üstlerine çekiyor, sonra Caner’i buluyorlar. Caner de uzun topla Thiam’ı... Biri gol olmak üzere ilk devrede tam 4 pozisyon yarattılar aynı yöntemle.

Fenerbahçe’ninse ilk 45 dakika boyunca bu Eyüp takımına karşı tempoyu yükseltme yönünde bir çabası neredeyse hiç olmadı. Onlar da düşük tempoya ayak uydurdular. Sarı lacivertlilerde rakip yarı alana gitme niyeti ve iştahı olan tek oyuncu Filip Kostic’ti. İlk 45’teki aksiyonların tümü onun soldan yaptığı ortalardan geldi. Golü de 45+5’te böyle buldular zaten.

Ben takımlar ikinci yarıya çıkarken Mourinho’nun en azından 2 değişiklik yapacağını, Fred-Szymanski gibi ilk devrenin fonksiyonsuzlarının çıkacağını, Maximin-Dzeko’nun gireceğini düşünüyordum. Yanılmışım. Mourinho 70’e kadar bekledi değişiklik için. 70’te iki, 80’de üç değişiklik daha yaptı ama bence çok geç kaldı hamlelerde.

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Geçtiğimiz hafta da dile getirmiştim, bir daha tekrar edeyim: Mourinho maalesef hiçbir kritik maçta fark yaratamadı. Ligin üst grubundan Galatasaray, Beşiktaş, Samsun, Eyüp, Göztepe, Avrupa’da Lille, Alkmaar, Twente, Bilbao’nun hiçbirini yenemedi. Derbilerde beraberliğe razı gözüktü. Samsun, Göztepe gibi maçlarda skoru korumaya kalktı; Eyüp, Alkmaar gibi müsabakalarda takımını canlandıramadı. Mourinho 2004’e, Mourinho 2014’e elbette büyük saygı duyuyoruz ama Mourinho 2024’ün hiçbir fark yaratmayan, sihrini kaybetmiş, sıradan bir görüntüsü var.

BANU YELKOVAN: FENERBAHÇE YARALARINA YENİSİNİ EKLEDİ

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Sarı lacivertli takım için Eyüpspor maçı ligdeki konumu ve psikolojisi açısından da kritikti ama kazanmayı başaramadı. Maç öncesinde bu denli gergin bir oyun bekliyor muyduk emin değilim ama tansiyon yüksekti. Geçen haftaki Başakşehir galibiyetiyle, Beşiktaş mağlubiyetinin hasarlarını biraz olsun sarsa da ligdeki puan kayıplarını Galatasaray ve Samsunspor gibi üst sıralardaki direkt rakiplerine karşı yaşamış Fenerbahçe’nin, buna bir de ligin yeni ve iddialı ekibi Eyüpspor’u eklemeyi hiç istemeyeceği ve moral motivasyon açısından daha kırılgan taraf olduğu kesindi. Bu gerginlik maçın çeşitli zamanlarında sahaya yansıdı, oyuncular birbirlerine girerken Arda Turan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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EN YAŞLI KADRO, EN GENÇ HOCA

Ligin en en yaşlı kadrosuyla en genç teknik adamına sahip Eyüpspor, Arda Turan’ın dinamizmiyle tecrübeli oyuncularının birikimini çok iyi harmanlamış şekilde düşmeme hedefiyle başladıkları sezonda, kendilerini Avrupa kotasında buldular. Bu maç güncellenen hedeflerinden çok, geçen haftaki Kasımpaşa mağlubiyetinin yol kazası olduğunu ispatlama ve devre arasına kafa rahat girme maçıydı.

iSTATiSTiKLER BiZi YANILTMADI

Ligde attığı 39 golün 19’unu son 30 dakikada bulan, maçların son 15 dakikasına sığdırdığı 9 golle bu istatistikte ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe ile bu istatistiğin tam tersi rakamlara sahip, yediği 17 golün 13’ünü ikinci yarıda kalesinde gören Eyüpspor arasındaki maçın son dakikalarının çok çekişmeli olacağını baştan biliyorduk. İstatistikler bizi yanıltmadı, maçın son 20 dakikası karşılıklı pozisyonlarla geçti. Fenerbahçe, tüm orta sahayı ve defansı aştığı anlarda da hiç yabancısı olmayan Fenerbahçe altyapısı kökenli kaleci Berke’ye takıldı.

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KEREM YAVAŞ HAKLI ÇIKTI

Maçtan önce, “Lig bizim gibi takımlar için ikiye ayrılıyor. Birbirimize karşı oynadığımız maçlar, büyük takımlara karşı oynadığımız maçlar. Onlardan aldığımız her puan avantajımıza” demişti Arda Turan’ın yardımcısı Kerem Yavaş. Haklı çıktı. Eyüpspor Galatasaray sonrası, Fenerbahçe’den de puan almayı başardı.

KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜ YOK

Artık puan kaybına hiç tahammülü olmayan Fenerbahçe için bu maç sadece üç puan değil, ligdeki konumu ve psikolojisi için de kritikti. Devre arasına şampiyonluk yarışında aldıkları yaraları saramadan yenileri ekleyerek girmiş oldular.