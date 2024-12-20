Eyüpspor - Fenerbahçe maçında Arda Turan çılgına döndü, kırmızı kart gördü! Gol öncesi faul itirazı...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 17. hafta açılışında oynanan Eyüpspor - Fenerbahçe maçında gergin anlar yaşandı.

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

İlk yarının uzatma dakikalarında 1-0 önde olan Eyüpspor'da Caner Erkin, sol çizgide İrfan Can Kahveci ile mücadelesinde yerde kaldı. Oyun devam etti, Eyüpsporlu futbolcular ve kenar yönetimi oyunun durmasını işaret etti ancak oyun devam etti.

Soldan bindiren Kostic'in yerden ortasında En Nesyri sol ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, gol öncesinden başlayıp, golün sonrasında kenarda hakemlere yoğun itirazda bulundu. İtirazı sırasında saha çizgilerinin içine giren Arda Turan'a hakem Emre Kargın doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Arda Turan, kırmızı kartın ardından tribüne çıktı.

Haberin Devamı

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

CANER ERKİN DE HAKEME İTİRAZ ETTİ

Fenerbahçe'nin golü sonrası Eyüpsporlu futbolcular da saha içinde hakeme itiraz etti. Bir süre VAR incelemesi bekleyen Emre Kargın golü verdi. İrfan Can Kahveci ile mücadelesi sonrası yerde kalan Caner Erkin de hakeme yoğun şekilde itiraz etti.

İtirazlar sırasında Caner Erkin ve Robin Yalçın da sarı kart gördü.

EYÜPSPOR POZİSYONU PAYLAŞTI

Eyüpspor, ilk yarı sonucunu Caner ile İrfan Can arasında yaşanan pozisyonun fotoğraf karesiyle paylaştı.

İLK YARI BİTİMİ İKİ TAKIM OYUNCULARI TARTIŞTI

İlk yarının son düdüğü sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Güçlükle sona eren gerginlik sonrası iki takım soyunma odasına gitti.

ARDA TURAN TELEFONLA SOYUNMA ODASINA BAĞLANDI

Kırmızı kart gördüğü için devre arasında soyunma odasına gitmesi yasak olan Arda Turan'ın locadan elefonla oyuncularına taktik verdiği görüldü.