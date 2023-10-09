EURO 2032 ev sahipliği için Volkan Demirel'e tarihi görev

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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olurken İtalya'nın futbol elçisi ise Gianluigi Buffon oldu.

Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon, Türk ve İtalyan federasyonlarının yarın UEFA yönetim kuruluna yapacağı sunuma katılacak ve konuşma yapacaklar.

2028 ve 2032 yıllarında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeler, yarın UEFA'nın merkezinde düzenlenecek törenle açıklanacak.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"2028 ve 2032 yıllarında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeler, yarın UEFA'nın merkezinde düzenlenecek törenle açıklanacak. EURO 2032 için Türkiye ve İtalya'nın, EURO 2028 için ise Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı bulunuyor.

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UEFA Yönetim Kurulu'nun 10 Ekim'de TSİ 10.30'daki toplantısının ardından, aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirecek. EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahiplerinin açıklanacağı tören ise TSİ 13.00'te başlayacak.

Türkiye-İtalya adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nu sahnede Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil edecek.

İtalya Futbol Federasyonu'nu temsilen ise delegasyonda Başkan Gabriele Gravina, Genel Sekreter Marco Brunelli, EURO 2032 Proje Müdürü Antonio Talarico, İtalya Millî Takımı'nın Kafile Başkanı ve İtalya'nın EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Gianluigi Buffon ve İtalyan TV sunucusu Ilaria D'Amico yer alacak.

Ev sahiplerinin açıklanacağı törende, TFF'yi temsilen İsviçre'ye gidecek delegasyonda Onursal Başkan Şenes Erzik, 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, 2. Başkan Vekili Yalçın Orhan, Başkan Vekili Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan ve Şafak Müderrisgil de yer alacak.

EURO 2028 ve EURO 2032 Ev Sahipleri Açıklanma Töreni, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya mecralarındaki hesaplarından canlı yayınlanacak."