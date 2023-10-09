Cenk Tosun'dan EURO 2024, Burak Yılmaz ve Montella açıklamaları! "Lider çıkmak istiyoruz..."

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Gruptan lider olarak çıkmak istediklerini belirten Cenk Tosun, "Yeni dönem bizim için çok önemli. Hırvatistan maçıyla başlayacak. Gruptaki liderlik için önemli bir maç. Biz lider çıkmak istiyoruz. Hırvatistan maçına da öyle çıkacağız. Gerçekten bütün arkadaşlarım kendi takımlarında Avrupa'da olsun, Türkiye olsun çok iyi işler yapıyorlar. Herkes çok formda. Yeni hocamızla birlikte inşallah bu 2 maçı iyi geçip, Almanya'daki şampiyonaya gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.





"BURAK AĞABEY GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR EFSANE"



Burak Yılmaz hakkında konuşan Cenk Tosun, "Burak ağabey gerçekten çok büyük bir efsane. Türk futboluna yaptığı bütün işler çok büyüktü. Ondan sonra bize nasip oldu bu forma. Bana, Bertuğ'a, Enes'e, Umut Nayir'e. İnşallah bizde onun gibi burada goller atmak istiyoruz. Hırvatistan maçı gerçekten bizim için çok önemli. Liderlik için çıkacağımız büyük bir maç. Türkiye'de iyi oynadık ama mağlup olduk. Yeni hocamızla o hataları yapmayarak galip gelmek istiyoruz dedi.

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"HOCA BİZDEN BİRİ GİBİ"



32 yaşındaki futbolcu, milli takımda teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Montella için ise "Yeni hocanın gelmesiyle hava çok güzel. Hoca bizden biri gibi. Zaten uzun süredir Türkiye'de. Adana Demirspor'da çok güzel işler yaptı. Türkiye'yi biliyor, Türk insanını biliyor, futbolcuların dilinden anlıyor. Çok sıcak kanlı bir insan. İlk geldiğimiz günden beri hep güler yüzlü, hep şakalaşan biri. Buranın sorumluluğun o da farkında. Çünkü burası çok büyük bir yer. Şimdi ilk idmanımızı yapacağız. Hepimiz çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu.