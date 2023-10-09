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Beşiktaş'ta Salih Uçan sakatlandı! Gerilme ve ödem...

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#Beşiktaş#Salih Uçan#İstabulspor
Beşiktaşta Salih Uçan sakatlandı Gerilme ve ödem...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 17:45

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın hastanede yapılan kontrolde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ta, dün oynanan İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Burak Yılmaz'dan Milli Takım açıklamasıBeşiktaş'ın İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Burak Yılmaz, Milli Takım'da Montella'nın yardımcılık teklifini kabul etmediğini söyledi.
daha fazla video içinBurak Yılmaz'dan Milli Takım açıklaması
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#Beşiktaş#Salih Uçan#İstabulspor

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