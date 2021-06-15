EURO 2020'de erken final: Fransa-Almanya

Spor Arena / Koray DURKAL - Fransa, Almanya ve Portekiz gibi favori dev ekibin yer aldığı zorlu grupta oynanacak olan üç dev karşılaşmadan ilki bu akşam sahnelenecek. Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, Münih’te ‘turnuvaların takımı’ Almanya’ya konuk olacak. Fransa, güçlü kadrosuyla bugünkü maç öncesi bir adım önde görünüyor.

EURO 2020’de Almanya, Portekiz, Fransa ve Macaristan’ın yer aldığı ‘ölüm grubu’nda futbol severler üç erken final izleyecek. Bunlardan ilki bugün Fransa - Almanya karşılaşması... Yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken iki takımın mücadelesinde otoritelerin favorisi, son dünya şampiyonu Fransa ancak Almanya her zaman iyi bir turnuva takımı olma kimliğiyle üç puan için sahaya çıkacak.

DESCHAMPS TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Avrupa futbol tarihinde sadece 3 ülkenin milli takımları arka arkaya 2 büyük turnuva kazanmayı başardı. Bu takımlar İspanya (Euro 2008, 2010 Dünya Kupası, Euro 2012), Batı Almanya (Euro 1972 ve 1976 Dünya Kupası) ve Fransa (1998 Dünya Kupası, Euro 2000)... O dönem Fransa Milli Takımı’nın kaptanı olan Didier Deschamps şimdi teknik direktör olarak aynı başarıya ulaşmak istiyor.

HÜCUMLARI ESKİSİNDEN GÜÇLÜ

Deschamps, 11 Temmuz’da Wembley’de oynanacak finale kalabilmek için, şantaj skandalına karıştığı için 5.5 yıldır adı listeye yazılmayan Karim Benzema’yı yeniden milli takıma çağırdı. Benzema, Mbappe ve Griezmann ile Fransa hücum hattında eskisinden daha güçlü görünüyor. Bu sezon 42 gol atan Kylian Mbappe, rakip savunmalar arasında boşluk bulursa turnuvanın en iyi golcüsü olabilir.

AVRUPA KITASINDA FRANSA’DAN iYiSi YOK

Benzema ise topu tutarak servis ve alan açma konusunda son derece uzman. Bu ikiliye Griezmann’ın kreatif yetenekleri eklenince durdurulması imkansız bir hücum hattı ortaya çıkıyor. Gerçek olan şu ki; Avrupa’da şu anda Fransa’dan daha iyi bir takım yok... Hızlı forvetleri, kusursuz orta sahaları ve güçlü defansları var. D Grubu’nda birinci olurlarsa, çeyrek final hariç tüm maçlarını Londra’da oynama şansına sahipler.

ALMANYA MiLLi TAKIMI ARTIK FAVORi DEğiL!

Turnuva deyince Almanlar her zaman favoridir ancak Panzerler bu kez Ölüm Grubu’nda Fransa ve Portekiz’in ardında gösteriliyorlar. Bunun temel sebeplerinden biri de Almanya’nın sisteminin tam olarak bilinmemesi yatıyor. Üçlü mü yoksa dörtlü savunma mı tercihi yapacağı bilinmeyen Löw’ün bu turnuvayla birlikte takıma veda edecek olması ve 29 yaş ortalamasıyla çok yaşlı bir Almanya kadrosunun bu turnuvaya gelmesi de soru işaretlerini artırıyor. Ancak bu dezavantajı avantaja çevirecek potansiyele her zaman sahipler. Özellikle kontrollü, kompakt ve güçlü savunma anlayışları Almanların artısı olacak.

MACARİSTAN’IN KONUĞU PORTEKİZ

F Grubu’nda günün diğer maçında turnuvanın favorilerinden Portekiz, Macaristan’la karşı karşıya gelecek. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak maç 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Bu zorlu karşılaşma TRT 1’den naklen yayımlanacak.

HOLLANDA’DA DUMFRIES’TEN MUTLUSU YOK

Hollanda’nın 3-2’lik galibiyetinde kuşkusuz en büyük pay galibiyet golünü atan Denzel Dumfries’e aitti. Bek olmasına rağmen geride beklemekten çok sürekli ileri çıkarak rakip kalede tehlike yaratan Dumfries’in hikayesi de bir o kadar ilginç. Bundan 7 yıl önce aynı gün oynanan ve Hollanda’nın 5-1’lik galibiyetiyle sona eren Ispanya maçında bir taraftar olarak tribünde olan futbolcu o gün yaşadıklarını ‘unutulmaz’ olarak tanımlamıştı. Ve şimdi kendi ‘unutulmaz’ hikayesinin kahramanı oldu.

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