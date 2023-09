Eski kaptanın anlattıkları şoke etti! Skandal hareket meğer buzdağının görünen kısmıymış... 'Odanızın kapısını aralık bırakın, gelip kontrol edeceğim'

Haberin Devamı

Dünya haftalardır İspanya'da yaşanan skandalla çalkalanıyor. Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in, Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon olan İspanya Milli Takımı'nın yıldızlarından Jenni Hermoso'yu milyonların gözü önünde dudaklarından öpmesinin yankıları devam ediyor.

Son olarak çarşamba günü Hermoso, Rubiales hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz ay sonunda da Rubiales hakkında, yaptığı hareketin "cinsel saldırganlık" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı.

Diğer yandan takımın teknik direktörü Jorge Vilda salı günü görevden alındı. Daha önce birçok futbolcu Vilda'nın takımı yönetme stratejisine sert eleştirilerde bulunmuş, teknik direktörün baskıcı ve aşağılayıcı tavrından şikâyet etmişti.

Vilda'nın yerine teknik direktör koltuğuna yardımcısı Montse Tome oturdu. 41 yaşındaki Tome, milli takımı çalıştıran ilk kadın teknik direktör olarak ülke tarihine geçti.

Bu gelişmelerin ardından New York Times gazetesinde yayımlanan bir haber, son haftalarda yaşananların sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu ortaya koydu. Gazeteye konuşan birçok kadın, İspanya futbolunda 10 yılı aşkın süredir yaşanan sistemli cinsiyetçiliği gözler önüne serdi.

Futbolcular, otelde kaldıkları gecelerde Vilda'nın "uyku saati kontrolü" yaptığını, odalarının kapılarını aralık bırakmalarını söylediğini, zaman zaman sözlü istismara varan yorumlara maruz kaldıklarını belirtti.



2015-2017 yılları arasında takımın kaptanlığını yapan Veronica Boquete'nin 2014'ten bir fotoğrafı

KADINLAR LİGİNİN TEPE YÖNETİCİSİNE DE AYNI MUAMELE

Üstelik bunları yaşayanlar sadece futbolcular değildi.

Örneğin Beatriz Alvarez, geçen yaz İspanya kadınlar futbol liginin başına getirildiğinde, Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'ten bir görüşme talep etmişti. Sonuçta ülkede kadın futbolu çok uzun süre ikinci planda kaldıktan sonra nihayet profesyonel bir bakış açısıyla ele alınır olmuştu ve Alvarez'in konuşacak çok şeyi vardı.

Alvarez görüşmeyi video konferans yöntemiyle yapma ricasında bulunmuştu, zira yeni anne olmuştu ve bebeğini evde bırakıp toplantıya gitmek istemiyordu. Ancak Rubiales bu ricayı reddedip Alvarez'e kendi yerine bir vekil göndermesini söyledi.

Alvarez'in aktardığına göre Rubiales, "Toplantıya katılmak yerine kendini anneliğe adayarak örnek olmalısın" dedi. Daha sonra yapılan birçok toplantı da Alvarez'in katılımı olmadan gerçekleşti. Rubiales'i "egosantrik şoven" olarak nitelendiren Alvarez, "Kadınların yerini bilmesi gerektiğini bazen imayla bazen de açıkça ifade ediyordu. Kadınlar ligi asla umurunda olmadı. Kadın futbolunu küçümseme ve aşağılamayla yönetti" diye konuştu.

Rubiales ve İspanya Futbol Federasyonu, New York Times'ın yorum taleplerine yanıt vermedi. Federasyon temsilcileri Rubiales'e FIFA tarafından 90 günlük uzaklaştırma cezası verildiğini hatırlatarak soruları iletmeyi de reddetti. Federasyon, Dünya Kupası'ndaki davranışının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu ifade ettiği Rubiales'in görevine son verilmesiyle ilgili de henüz bir girişimde bulunmadı.

46 yaşındaki Rubiales, görüntülerin tartışma yaratmasının ardından ilk önce özür dilemiş ardından tavır değiştirmişti. Rubiales, eleştirileri "sahte feminizm" olarak nitelendirmiş ve "sosyal suikast kurbanı" olduğunu ilan etmişti. Hermoso'nun kendisini kucaklayıp havaya kaldırdığını ve "kendine çektiğini" iddia eden Rubiales'e Hermoso, "Hiçbir zaman beni öpmesine rıza göstermedim" diye yanıt vermişti.

RUBIALES TEKNİK DİREKTÖR VILDA'YA ARKA ÇIKMIŞTI

Rubiales görevden alınana kadar milli takımı boykot edeceklerini açıklayan futbolcular, bunun tek başına çözüm olmayacağını vurguluyor. Futbolcular, meselenin köklerinin Rubiales'in göreve gelmesinden önceye dayandığını ve kapsamlı değişim gerektiğini belirtiyor. Hem geçmişte hem de günümüzde milli formayı terleten pek çok oyuncu, yönetimde değişiklik talep eden bir açıklamaya da imza koydu.

Futbolcular geçen yıl da Teknik Direktör Vilda'nın davranışlarıyla ilgili şikâyette bulunmuş ve değişiklik talep etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

Futbolculardan 15'i bir araya gelerek, Vilda'nın idaresindeki takımda yer almak istemediklerini federasyona bildirmişti. Rubiales, Vilda'yı görevden almayı reddederken, federasyon futbolcuların takıma dönüşlerini değerlendirmek için önce özür dilemelerini şart koşmuştu. Geçtiğimiz ay yaşanan krizde, Rubiales'in, istifa etmeyi reddetmenin yanı sıra Vilda'nın sözleşmesinin ücret artışıyla birlikte uzatılacağını açıklaması, futbolcuları iyice öfkelendirdi.

"HER ŞEYİ KONTROL ETMEK İSTİYORDU"

Veronica Boquete, takımın kaptanı olduğu 2015-2017 dönemini aktararak Vilda'yla ilgili şunları söyledi:

"Kahve içmek için toplandığımız zamanlarda gözünün önünde olmamızı isterdi. Beden dilimizi izlemek, kimlerle bir araya geldiğimizi, ondan şikâyetçi olup olmadığımızı görmek istiyordu. Takım kaptanlarının yemeklerde oturacağı yerler belliydi çünkü bizimle sürekli göz kontağı kurmak istiyordu."

Vilda'nın oyunculara, "Gece yatarken odanızın kapısını aralık bırakın, gelip kontrol edeceğim" dediğini de aktaran Boquete, "Başkalarının odalarına gittiğinizde onun hakkında konuşuyor olabilirdiniz. Her şeyi kontrol etmek istiyordu" dedi.

Boquete, Vilda'dan önceki teknik direktör Ignacio Quereda'nın da oyunculara, "Sizin iyi bir erkeğe ihtiyacınız var" dediğini söyledi. Quereda iddiaları reddetti.

Bu tavrın 2023 takımı için de devam edip etmediği bilinmiyor. Zira milli takımdaki oyuncular, tartışmalar sürerken açık açık konuşmaktan kaçınıyor. Oyunculara yakın kaynaklar, takımdaki isimlerin cezalandırılma korkusu yaşadığını da ifade etti. New York Times, konuşmaya hazır olan bazı futbolculara da kulüplerinden izin çıkmadığını belirtti.

"SÜS GİBİYDİM, SAKSI GİBİ DURUYORDUM"

Geçmişte Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Ana Munoz, söz konusu pozisyona getirilmiş olmasının göz boyamaktan başka bir şey olmadığına karar verip istifa ettiğini anlattı. Dürüstlükten sorumlu başkan yardımcılığı görevinde 1 yıl geçirdikten sonra 2019'da istifa eden Munoz, gerekçelerini ilk kez dile getirdi. "Ben orada süs gibiydim. Saksı gibi duruyordum" diyen Munoz, görevde olduğu dönemde Rubiales'in aldığı kararların etik olup olmadığını sık sık sorguladığını belirtti.

Munoz'un sözünü ettiği olaylar arasında İspanya Süper Kupası'nın ev sahipliğinin 10 yıllığına Suudi Arabistan'a verilmesi kararı öne çıkıyor. Hem bu olayla hem de Rubiales'in federasyonun parasıyla İspanya'nın güney sahillerindeki bir villada seks partisi düzenlediği iddialarıyla ilgili soruşturmalar halen devam ediyor. Rubiales, iki olayda da hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Federasyonun 18 üyesinden 15'inin erkek olduğunu hatırlatan Munoz, üyelerden birinin hakkındaki görevi kötüye kullanma soruşturması nedeniyle geçici olarak uzaklaştırılmasını önerdiğini ancak teklifinin derhal reddedildiğini belirtti.

Munoz, bir yarışmanın ardından kadın futbolculara para ödülü yerine tablet verildiğini, Rubiales'in bu kararı, "Benim kızlarım var, kadınlar ne ister bilirim" sözleriyle açıkladığını da aktardı.

Ocak ayında Barcelonalı oyuncular Kadınlar Süper Kupası'nı kazandıklarında, Rubiales ve diğer üst düzey federasyon yöneticileri madalya seremonisi başlamadan stadyumu terk etmişti. Oyuncular madalyalarını kendi kendilerine alıp takmak zorunda kalmıştı.

KADINLAR ERKEKLERİN 10'DA 1'İNİ BİLE KAZANMIYOR

Diğer yandan New York Times'ın ulaştığı belgeler, Rubiales'in profesyonel bir kadınlar ligine en baştan karşı olduğunu gösterdi. Futbolcuların bağlı olduğu sendikanın avukatı Maria Jose Lopez, 2020 yılında yaşanan tartışmalarda Rubiales'in takımların profesyonelliğin maliyetini kaldıramayacağını söylediğini belirtti. Ancak Lopez'e göre Rubiales'in asıl derdi kadın takımlarına özellikle televizyon yayın hakları bağlamında pazarlık gücü vermemekti.

Alvarez ise federasyonun, geçen yıl da hakemlerin grevine destek vererek 2022-2023 kadınlar sezonunun açılışını sabote etmeye çalıştığını söyledi. Nitekim grev nedeniyle ilk hafta maçları ertelenmişti.

İspanya Kadınlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun bu hafta sonu başlaması planlanıyor. Ancak lig yöneticileri ile kadın futbolcuların bağlı olduğu sendikanın temsilcileri arasında Madrid'de yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmazsa, grev ve maç erteleme ihtimali söz konusu.

Futbolcuların talepleri arasında ücretlerin artırılması, doğum izinleri sırasında sözleşmelerin devam etmesi, erkek futbolcularla aynı beslenme uzmanlarına ve fizyoterapistlere erişim gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor. Sendikanın yetkilileri ise asgari ücretin kadın futbolcular için 16.000 euro iken erkekler için 180.000 euro olduğuna dikkat çekiyor.

İspanya'da kadın futbolcular nesillerdir cinsiyetçilikle mücadele ediyor. Örneğin 1970 yılında Barcelona'nın kadın takımı ilk maçına çıktığında, oyuncular sahada koşarken anonsu yapan kişi sık sık "Sütyeni mi koptu?" diye sormuştu. Bir sonraki yıl dönemin futbol federasyonu başkanı Jose Luis Perez-Paya, "Kadın futboluna karşı değilim ama sevmiyorum da. Estetik bakış açısıyla kadınsı olmadığını düşünüyorum. Kadınlara forma yakışmıyor" yorumunu yapmıştı. Ancak İspanya futbolda cinsiyetçiliğin olduğu tek Avrupa ülkesi değil. Örneğin 2004'te dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter, kadınların "daha dar şortlar giyerek sporu güçlendirebileceklerini" söylemişti. İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde de 1970'e kadar kadın futbolu yasaklıydı.

The New York Times'ın "Bedtime Check-Ins and Verbal Abuse: Women's Life in Spanish Soccer" başlıklı haberden derlenmiştir.