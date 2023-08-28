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İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında “cinsel saldırı” soruşturması

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#Futbol#Luis Rubiales#İspanya
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında “cinsel saldırı” soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 21:49

FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü gerekçesiyle İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e “cinsel saldırı” soruşturması başlatıldı.

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İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öpmüş, Hermoso, rızasının olmadığını açıklamıştı. Futbol camiasında büyük ses getiren olay hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Rubiales hakkında 'cinsel saldırı' iddiasıyla soruşturma başlattığını açıkladı.

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NE OLMUŞTU?

Rubiales, Avustralya'nın Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda 20 Ağustos'ta İspanya ve İngiltere arasında oynanan final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öpmüş, siyasilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi istifasını istemişti. Tepkiler arttıkça başlangıçta kendisini eleştirenleri "aptallar" olarak nitelendiren Rubiales, geçtiğimiz pazartesi günü geç saatlerde özür videosu yayınlamıştı. İspanya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları ise Jenni Hermoso’ya desteklerini sunarak maçlara çıkmama kararı almıştı. FIFA ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Rubiales'in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

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BOYKOT KARARI VE FIFA'DAN CEZA

Sonrasında İspanya Profesyonel Futbolcular Birliği (Futpro) ise yazılı açıklama yaparak, 81 futbolcunun mevcut federasyon yöneticilerinin görevden alınana kadar İspanya Milli Futbol Takımı’nda oynamayacaklarını duyurmuştu.

FIFA ise Rubiales'i hakkındaki soruşturma nedeniyle 90 gün görevden uzaklaştırmıştı.

KUZENİNDEN AÇIKLAMA: AÇLIK GREVİ YAPIYOR

FIFA'nın cezasından sonra Luis Rubiales sessiz kalırken annesi ve kuzeninden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rubiales'in kuzeni Vanessa Ruiz, Rubiales’in annesinin kendisini bir kiliseye kapattığını ve 'oğlunun gördüğü muameleyi protesto etmek için' açlık grevi yaptığını söyledi.

ESPN'e konuşan Ruiz, "Medya bizi taciz etmeyi bırakmıyor. Evimizden bile ayrılmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

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#Futbol#Luis Rubiales#İspanya

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