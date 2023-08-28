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İspanya'daki Luis Rubiales skandalına annesi de dahil oldu! Açlık grevine başladı

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#İspanya#Rubiales#Dünya Kupası
İspanyadaki Luis Rubiales skandalına annesi de dahil oldu Açlık grevine başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 15:44

FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü gerekçesiyle gündemden düşmeyen İspanya Futbol Federasyonu Luis Rubiales'in cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

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İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçından sonra yaptığı hareketin yankıları devam ediyor.

SEREMONİDE ÖPTÜ

FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali için İspanya ve İngiltere 20 Ağustos 2023 tarihinde karşı karşıya gelmiş, İngiltere'yi mağlup eden İspanya kupanın sahibi olmuştu.

Kutlamalar sırasında Federasyon Başkanı Luis Rubiales, milli takım oyuncusu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmüş ve olay uygunsuz hareket olarak dünya basınına yansımıştı. Rubiales hareketin karşılıklı rızayla olduğunu açıklamış ancak Hermoso rızası olmadığını belirtmişti.

İspanyadaki Luis Rubiales skandalına annesi de dahil oldu Açlık grevine başladı

İSTİFASI BEKLENİYORDU AMA...

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Bu gelişmelerin ardından RFEF Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklama yapan Federasyon Başkanı Rubiales, istifa etmeyeceğini söylemişti.

BOYKOT KARARI VE FIFA'DAN CEZA

Sonrasında İspanya Profesyonel Futbolcular Birliği (Futpro) ise yazılı açıklama yaparak, 81 futbolcunun mevcut federasyon yöneticilerinin görevden alınana kadar İspanya Milli Futbol Takımı’nda oynamayacaklarını duyurmuştu.

FIFA ise Rubiales'i hakkındaki soruşturma nedeniyle 90 gün görevden uzaklaştırmıştı.

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KUZENİNDEN AÇIKLAMA: AÇLIK GREVİ YAPIYOR

FIFA'nın cezasından sonra Luis Rubiales sessiz kalırken annesi ve kuzeninden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rubiales'in kuzeni Vanessa Ruiz, Rubiales’in annesinin kendisini bir kiliseye kapattığını ve 'oğlunun gördüğü muameleyi protesto etmek için' açlık grevi yaptığını söyledi.

ESPN'e konuşan Ruiz, "Medya bizi taciz etmeyi bırakmıyor. Evimizden bile ayrılmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı

ANNESİNDEN SAVUNMA: 'BENİM OĞLUM KİMSEYİ İNCİTMEZ'

Rubiales'in annesi Angeles Bejar ise açlık grevinin 'oğlunun hak etmediği şekilde maruz bırakıldığı insanlık dışı ve vahim cadı avına bir çözüm bulunana kadar süreceğini' söyledi.

.Bejar, Rubiales'i "Benim oğlum kimseyi incitemez" ifadeleriyle savundu.

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#İspanya#Rubiales#Dünya Kupası

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