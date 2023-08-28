Son Dakika: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa ne kadar kazanacak?

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Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başladı. Gruplara kalmak mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, ikinci eleme turunda Zalgiris'i, üçüncü eleme turunda ise Ljubljana'yı eledi.

Şampiyonlar Ligi grupları öncesi son aşama ise play-off turu. Temsilcimiz, bu turda Norveç ekibi Molde ile eşleşti. Deplasmanda oynanan ilk maçtan 3-2 galip ayrılan Aslan, Devler Ligi grupları için kapıyı sonuna kadar araladı.

İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalayan Galatasaray'ın gruplara kalması halinde kasasına girecek müthiş gelir de belli oldu.

İŞTE GALATASARAY'I BEKLEYEN MÜTHİŞ gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon Euro'luk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin Euro kazanacak.

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Son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında, her hissenin bedeli 1,137 milyon Euro. Bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hisse, ikinci sıradaki ekip 31 hisse, üçüncü sıradaki kulüp 30 hisse alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek.

Takımlar, market gelirinin (yayın havuzu) yanı sıra tur atladıkça kazancını da yukarı taşıyacak. Son 16 turuna kalan ekipler 9,6, çeyrek final oynayanlar 10,6, yarı finale kalanlar 12,5 ve finalistler 15,5 milyon Euro'luk gelire uzanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4,5 milyon Euro'luk ödülün de sahibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, play-off turunda Molde ile karşılaşıyor. Cimbom'un, gruplara kalabilmek için play-off turunu da başarıyla atlatması gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip bunu gerçekleştirebilir ve gruplara kalırsa, 15,64 milyon Euro'luk katılım payını almaya hak kazanacak. Galatasaray, elemelerde şampiyonlar yolundan gelen ve kendisinden daha yüksek puanlı takımlardan Dinamo Zagreb ve Kopenhag'ın turnuvaya veda etmeleri halinde, her biri için 1 milyon 137 bin Euro kazanabilecek.

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