Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın’dan İsmail Kartal’a Arda Güler eleştirisi: 15 dakikaya sığdırdıklarını gördün mü!

#Fenerbahçe#Serhat Akın#İsmail Kartal

Eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, Fenerbahçe’nin 5-2 kazandığı Alanyaspor maçında Arda Güler’in performansını değerlendirdi ve ‘Arda, golüyle ve asistiyle İsmail Kartal’ı sırtladı’ dedi.

Haberin Devamı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe’nin 5-2 kazandığı Alanyaspor maçında Arda Güler’in performansını değerlendirdi ve ‘Arda, golüyle ve asistiyle İsmail Kartal’ı sırtladı’ dedi.

Gözden Kaçmasın

Tümer Metinden Arda Gülere övgü, Mesut Özile eleştiri Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası...Tümer Metin'den Arda Güler'e övgü, Mesut Özil'e eleştiri! Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası...Haberi Görüntüle



İşte Serhat Akın’ın açıklamaları;

‘Biz, Alanya galibiyetini Arda Güler’e yazıyoruz ancak İsmail Kartal buradan ne çıkartırsam payıma kardır diyor. O kadar yanlış şeyler söylüyor ki. ‘Arda’yı doğru zamanda oyuna aldım’ ne demek ya. Diyelim ki maç 2-2. Arda’yı oyuna aldı. Futbol bu, her sonuca açık. Alanya maçı 3-2 kazandı. O zaman İsmail hoca ne diyecekti? Kazanınca her şeyi kendi lehine çevirmek çok kolay. Arda’nın 15 dakikaya sığdırdığı şey çok fazla. İsmail hoca bunları gördü herhalde. Alex’in ilk Fenerbahçe’ye geldiğini hatırlıyor musunuz. İstanbulspor maçında topu ilk ayağına aldığında zaten futbolcu olduğunu anlıyorsun. Ama Alex 17 yaşında değildi. Ama Arda’nın yaptığı asist yaşına göre çok değerli. Bu çocuk erken yaşına rağmen olgunlaşmış, hazır yani. Artık Arda’yı ilk 11’e monte etmen lazım. İsmail Kartal iyi bir hoca olsa, Mesut Özil’i çıkarıp Arda’yı oyuna sokup bu polemiği yaşamaz. Mesut da ‘Ben penaltıdan golümü attım, mücadele ettim. Neden hep ben çıkıyorum’ demez. Çünkü o da bir dünya markası. Herkesi kazanması gerekir ama İsmail Kartal onu beceremiyor. Bana göre İsmail hocanın yaptığı bir şey yok. Oyuncular, İsmail Kartal’ı taşıyor.’ (Kaynak: Nut Spor)

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Serhat Akın#İsmail Kartal

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen