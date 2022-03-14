Eski Fenerbahçeli Serhat Akın’dan İsmail Kartal’a Arda Güler eleştirisi: 15 dakikaya sığdırdıklarını gördün mü!

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Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe’nin 5-2 kazandığı Alanyaspor maçında Arda Güler’in performansını değerlendirdi ve ‘Arda, golüyle ve asistiyle İsmail Kartal’ı sırtladı’ dedi.





İşte Serhat Akın’ın açıklamaları;



‘Biz, Alanya galibiyetini Arda Güler’e yazıyoruz ancak İsmail Kartal buradan ne çıkartırsam payıma kardır diyor. O kadar yanlış şeyler söylüyor ki. ‘Arda’yı doğru zamanda oyuna aldım’ ne demek ya. Diyelim ki maç 2-2. Arda’yı oyuna aldı. Futbol bu, her sonuca açık. Alanya maçı 3-2 kazandı. O zaman İsmail hoca ne diyecekti? Kazanınca her şeyi kendi lehine çevirmek çok kolay. Arda’nın 15 dakikaya sığdırdığı şey çok fazla. İsmail hoca bunları gördü herhalde. Alex’in ilk Fenerbahçe’ye geldiğini hatırlıyor musunuz. İstanbulspor maçında topu ilk ayağına aldığında zaten futbolcu olduğunu anlıyorsun. Ama Alex 17 yaşında değildi. Ama Arda’nın yaptığı asist yaşına göre çok değerli. Bu çocuk erken yaşına rağmen olgunlaşmış, hazır yani. Artık Arda’yı ilk 11’e monte etmen lazım. İsmail Kartal iyi bir hoca olsa, Mesut Özil’i çıkarıp Arda’yı oyuna sokup bu polemiği yaşamaz. Mesut da ‘Ben penaltıdan golümü attım, mücadele ettim. Neden hep ben çıkıyorum’ demez. Çünkü o da bir dünya markası. Herkesi kazanması gerekir ama İsmail Kartal onu beceremiyor. Bana göre İsmail hocanın yaptığı bir şey yok. Oyuncular, İsmail Kartal’ı taşıyor.’ (Kaynak: Nut Spor)

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