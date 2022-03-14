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Son Dakika: Tümer Metin'den Arda Güler'e övgü, Mesut Özil'e eleştiri! Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası...

#Tümer Metin#Fenerbahçe#Alanyaspor

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 devirdiği mücadele sonrasında Arda Güler ve Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu. Metin, Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken Mesut Özil'e yüklendi.

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Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından Arda Güler'in performansını ve Mesut Özil'in son dönemde takıma olan katkısını değerlendirdi.

Tümer Metin'in açıklamaları şu şekilde:

"Arda Güler konusunda o kadar doluyum ki, ağız dolusu falan konuşasım ve içimdekileri boşaltasım var. Bir salın çocuğu oynasın. Tek söyleyeceğim şey bu. Bırakın oynasın. Korumak, koruma altına almak... Bunlar günümüzün işleri değil. Yaşlı-genç, deneyimli-deneyimsiz ayırmaktansa benim nazarımda hiç oralara bakmadan, iyi oyuncu vardır, kötü oyuncu vardır. Arda Güler her şeyi ile akıyor."

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"Adam futbolcuyum diye bağırıyor"

Gol vuruşunda oraya yaptığı koş, pozisyonun içindeyken tek ayak üstünde sıçradıktan sonraki soğuk kanlılığı ve net bitirici vuruşu. Berisha'nın kafasına kestiği ayak içi pas.Adam futbolcuyum diye bağırıyor. Tek ihtiyacı olan şey süre alması. Daha fazla sahne alırsa gelişebilir. "Arda konuya hakim. Yalayıp yutmuş konuyu. Artık sırasını bekliyor. Sen vereceksşn süreyi oynatacaksın. Attığı gol değil ama ikinci goldeki asisti, bir Elver Baliç kadife sol ayağı. Bunu ancak sahipsen ve biliyorsan yapabilirsin. Herkesi çıkar Arda'yı çıkarma."

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Son Dakika: Tümer Metinden Arda Gülere övgü, Mesut Özile eleştiri Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası...

"Mesut Özil elini taşın altına koymuyor"

"Bu Mesut'un oyuna yaklaşımı, ismiyle ismini koruma sevdasından gelen bir iş. Mesut Özil, taşın altına elini sokmak istemiyor. Mesut için sorun değil orda vurup, vurmaması. Çok kötü bir sezon geçiriyor olsam da ve beklenti de yüksek ise, dağa taşa vuracağımı bilsem yine de o topa vururum. İsmim bu kadar büyük ise. Mesut bütün kariyerini Türkiye'de geçirmiş olsaydı, o baskıyı bileceğinden Serdar Dursun'a 'sen git antrenmanda vurursun' derdi."

 

 

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#Tümer Metin#Fenerbahçe#Alanyaspor

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