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Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş açıklaması

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#Beşiktaş#Ertuğrul Sağlam#Süper Lig
Ertuğrul Sağlamdan Beşiktaş açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 21:20

Beşiktaş'ta hoca adayları arasında olduğu iddia edilen Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan açıklama geldi.

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Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu için bir numaralı aday olan ve prensipte anlaşma sağlanan Giovanni Van Bronckhorst’ta pürüz çıkarken yeni adaylar değerlendirilmeye başlandı.

Beşiktaş yönetimi alternatif diğer isimlerle yeniden görüşme trafiğine başlarken Ivan Jovanovic, Mircea Lucescu ve Ertuğrul Sağlam gibi deneyimli çalıştırıcıların adı anılmaya başlandı.

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülen Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan açıklama geldi.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da görev yapan Ertuğrul Sağlam, "Beşiktaş'ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor." ifadelerini kullandı.

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Ertuğrul Sağlam, daha önce Temmuz 2007 - Ekim 2008 dönemi arasında Beşiktaş'ta görev yapmıştı.

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#Beşiktaş#Ertuğrul Sağlam#Süper Lig

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