Beşiktaş'ta son dakika pürüzü: Giovanni van Bronckhorst ile görüşmeler durdu, sürpriz isim gündeme geldi! Fatih Terim detayı...

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Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu için bir numaralı aday olan ve prensipte anlaşma sağlanan Giovanni Van Bronckhorst’ta pürüz çıktı. Hollandalı çalıştırıcının, yardımcılarıyla anlaşma sağlanamadığı ve bu nedenle de siyah beyazlılarda Bronckhorst konusunun şimdilik rafa kaldırıldığı belirtildi.

YARDIMCI ŞARTI





van Bronckhorst’un Beşiktaş Yönetimi ile yaptığı görüşmelerde yardımcılığına getirmek istediği isimlerle anlaşılması halinde görevi kabul edeceği ifade edildi.

iKiSi HALEN GÖREVDE

Bu isimlerden Dave Vos halen Ajax’ta, Roy Makaay da Bayern Münih’te görev yaparken, ayrıca Dr. Ceri Bowley, Arno Philips ve Yori Bosschaart ile parasal konularda anlaşma sağlanamadı.

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NAC BREDA'DAN RESMİ AÇIKLAMA: GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

Van Bronckhorst'un ekibinde olması için görüşmeler yapılan Jean Paul van Gastel için NAC Breda'dan resmi açıklama geldi. "Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş için kulübümüzden ayrılışı bizim için artık gündemde değil. Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi."

Konuyla ilgili konuşan Van Gastel ise; "Kulübümüz tavrını net bir şekilde gösterdi. Şu anda Sevilla kampında takımımız için güzel şeyler yapmak amacıyla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

SÜRPRİZ ADAY!

Son anda yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi alternatif diğer isimlerle yeniden görüşme trafiğine başlarken menajerlerin, Fatih Terim’in teknik direktörü olduğu Panathinaikos’un eski çalıştırıcısı İvan Jovanovic’i önerdiği öğrenildi.

MIRCEA LUCESCU YENİDEN GÜNDEMDE!

Öte yandan Siyah-beyazlı kulübün Mircea Lucescu'yu yeniden gündemine aldığı belirtildi. Sercan Dikme'nin haberine göre Samet Aybaba, Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitti.