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Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı

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#Futbol#Ertuğrul Sağlam#Fenerbahçe
Ertuğrul Sağlam, Süper Ligde şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 22:37

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'deki şampiyon yarışında Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu aktardı. Sağlam, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a da destek olunması gerektiğini belirtti.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen söyleşi için memleketi Gümüşhane'ye gelen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Belediye Başkanı Ercan Çimen'i ziyaret etti. Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezinde akademisyen ve öğrencilerle söyleşide bir araya gelmeden önce Sağlam, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Memleketi Gümüşhane’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sağlam, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, "Sezonun geçen bölümüne baktığımız zaman takımlar inişli çıkışlı grafikler ortaya koyuyorlar. Öne çıkan takımlara baktığımızda Fenerbahçe ve Başakşehir oldu. Konyaspor'un da sezonun başlangıcında bir çıkışı vardı. Onlar da duraklama dönemine girdiler ama baktığımız zaman şuan da Fenerbahçe görüntü itibariye diğer takımlardan biraz daha önde gibi gözükse de geçtiğimiz sezonlara baktığımız zaman, sezona çok kötü başlayıp daha sonra sezonu şampiyon olarak bitiren birçok takım var. Dolayısıyla görüntü itibariyle Fenerbahçe biraz daha derli toplu, ne yaptığını bilen ve keyif veren futbol oynuyor. Biraz daha ön planda şu an Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE'NİN AVANTAJI GENİŞ KADROSUNUN OLMASI"

Sağlam, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bütün oyuncularının formda kalmasını sağladığını söyleyerek, “Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Jesus şunu yapmak istiyor anladığım kadarıyla; her oyuncu benim için önemli ve her oyuncu her an formayı sırtına geçirebilir. Bu bakış açısı oyuncuların hepsinin formda ve oyunda kalmasını sağlıyor. Bu da takım için çok büyük bir avantaj ve geçtiğimiz haftalar bunun örneklerini de sergiledi. Oyuncular formayı kaptırmamak için canla başla mücadele ediyor. Fenerbahçe'nin avantajı geniş ve kaliteli bir kadrosunun olması” şeklinde konuştu.

"AVRUPA VE TÜRKİYE LİGİNDE MÜCADELEYE ALIŞMALIYIZ"

Türk takımlarının hem Avrupa da hem de Türkiye liginde oynamaya alışması gerektiğini vurgulayan Sağlam, “ Türk futbolu artık bu duruma alışmalıdır. 'Çok yorgunuz' gibi edebiyatı bir kenara bırakmalıyız. futbol ekonomisi, futbol sektörü çok ilerliyor. Takımlar tur geçtikçe ciddi kazançlar elde ediyor. Avrupa futbolundaki prestije, bulunduğu konum ve maç kazandıkça elde ekonomik girdilere bakıldığında Avrupa kupaları da kaçınılmaz. Takımlarımızın burada olması gerekiyor. Ligde iyi bir yerde bitirmemizin amacı Avrupa kupalarına katılmak. Bu başarıyı elde ettikten sonra Avrupa kupası maçları nereden çıktı demek; mizah içeriyor” şeklinde konuştu.

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"ŞENOL GÜNEŞ'İN GELMİŞ OLMASI BEŞİKTAŞ İÇİN İYİ BİR GÖRÜNTÜ"

Beşiktaş’ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Sağlam, şunları söyledi:
“Ben istikrardan yanayım. Sadece Ismael özelinde değil, birçok örneğini yaşadık. Yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlanıyor. İyi bir başlangıç yapıyor. Methiyeler düzülüyor. Uzun süreli sözleşmeler yapalım deniyor. Sonrası da 3-5 maçlık kötü gidişat, göklere çıkarılan hocayı istenmeyen adam ilan ediyor. Bu anlayıştan bizim vazgeçmemiz lazım. Ben keşke devam edilseydi diyorum. Ama Şenol Güneş’in de gelmiş olması da Beşiktaş içinde iyi bir görüntü ortaya koyuyor."

"MİLLİ TAKIM İÇİN İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY DESTEK VE İSTİKRAR"

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Milli takımın yeni bir serüvene başladığını kaydeden Sağlam, "Dünya kupasında olmayışımız bizi üzdü. Milli takım teknik direktörü, Beşiktaş’tan arkadaşımız Stefan Kuntz. Milli takımda da istikrarı yakalamalıyız. Kuntz’a destek olmamız ve arkasında durmamız lazım. Daha hoşgörüyle, daha yapıcı değerlendirme ve eleştiriler yapılmalıdır. Çünkü mili takım hepimizin. Milli takımın başarısıyla hepimiz gurur duyuyoruz. İhtiyacımız olan şey destek ve istikrar" dedi.

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#Futbol#Ertuğrul Sağlam#Fenerbahçe

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