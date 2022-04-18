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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! 'Bana ihtiyaç olursa...'

#Ersun Yanal#Fenerbahçe#Teknik Direktör
Ersun Yanaldan Fenerbahçeye yeşil ışık Bana ihtiyaç olursa...

Tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, daha önce 2 kez görev yaptığı Fenerbahçe'ye geri dönüş için yeşil ışık yaktı.

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Son olarak Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Ersun Yanal, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada şampiyonluk yaşadığı eski takımı Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı ve geri dönüş için yeşil ışık yaktı.

Yanal'ın açıklamaları şöyle;

Fenerbahçe dünyanın sayılı sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Çok etkin ve dinamik bir yapısı var. Bunu futbolun dışında da çok rahat bir şekilde hissettiriyor. Futbolun Fenerbahçe'de yarattığı etki zevk ve keyiftir.

"FENERBAHÇE'DE COŞKU VE FUTBOL DAHA ÖNEMLİ"

Rakiplerine kurdukları üstünlüğü parçalı olarak değerlendirirler ve sahada üstünlük kurmak isterler. Sonuç onlar için önemlidir ama coşku ve futbol daha önemlidir. Rakibinize birçok anlamda üstünlük kurabilirsiniz. Bu bana çok uyuyor. Bir camiada olmak ve o camiayı hissetmek buradan başlıyor. Ben o sahadayken Fenerbahçe'nin bende yarattığı etkiyi ben de onlarda yarattığımı düşünüyorum.

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"TARİHİ FARKLI ŞAMPİYON OLDUK"

2013/14 sezonuyla ilgili haksızlık yapmayalım. Herkesin bir emeği var. Benden sonra da Fenerbahçe şampiyon olmadı. O zaman elbette Aykut hocanın emeği vardır ama o dönem ben çalıştım. Ben o takımın içindeydim ve beraber çalıştığımız takımla başarılı olduk. Biz tarihi farkla şampiyon olduk.

"BİR DAHA FENERBAHÇE... NEDEN OLMASIN?"

Ben profesyonel bir teknik adamın. Bugün Fenerbahçe'de olmak, çalışmak her teknik direktör için bir hayaldir. Bu onurlu bir görevdir. Bir daha Fenerbahçe neden olmasın? Bunun yolu her zaman açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe'ye tamam demişimdir.

"KALDIĞIM DÖNEM BOYUNCA HİÇ SORUN YAŞAMADIM"

Ben söze değil uygulamaya bakarım. Bana ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Kimin olduğu değil Fenerbahçe'nin ne olduğu önemli. İşler çok kötü gidiyordu. Sıralamada 17. sıradaydı. Ben kaldığım dönem boyunca herhangi bir problem yaşamadım.

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"ALTAY'IN TRANSFERİNİ BEN İSTEDİM"

Ankaragücü baskılı bir camiadır. Ankaragücü küme düşerken Altay takım kaptanıydı. Liderlik özellikleri vardı. 15 yaşına kadar Bursaspor'da stoper oynadı. Bu nedenle topu oyuna iyi sokuyordu. Tüm bu sebeplerden ötürü Altay'ın transfer edilmesini istedim.

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#Ersun Yanal#Fenerbahçe#Teknik Direktör

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