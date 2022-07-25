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Ersun Yanal'dan Adil Rami'nin iddialarına yanıt!

#Ersun Yanal#Adil Rami#Fenerbahçe
Ersun Yanaldan Adil Raminin iddialarına yanıt

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Adil Rami'nin dönemin teknik direktörü Ersun Yanal ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıut geldi.

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Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda formasını giyen Adil Rami'nin bir programa yaptığı açıklamalara Ersun Yanal'dan yanıt geldi.

İşte Ersun Yanal'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

Adil Rami'nin bir menajerle yaptığı görüşmeyi "TANIK OLMUŞ GİBİ" anlatması ve bazı medya kuruluşlarının da bunu "GERÇEK" kabul ederek kullanması, ne yazık ki Türk futbolu ve spor gazeteciliğinde geldiğimiz noktanın kısa özeti. İşini gerçek anlamda yapan tüm spor gazetecisi emekçilerini bir yana bırakarak haykırıyorum. DOĞRUNUN KALESİ YIKILMAZ, sakın unutmayın.

YASAL HAKLARIMI ARAYACAĞIM

Adil Rami başta olmak üzere, bu açıklamaların gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi var mı diye araştırma zahmetine bile katlanmayan herkese karşı TÜRK TEKNİK DİREKTÖRLER adına yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım. Umarım, bizi temsil eden kurumlar da kabuğundan çıkarak seslerini çıkarır ve yanımızda yer alır

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ADIL RAMI NE DEDİ?

Fenerbahçe dönemimde, oynamak için hocaya yakın menajerle çalışmam söylendi. Neden diye sorduğumda, Türk bir menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını söyledi

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#Ersun Yanal#Adil Rami#Fenerbahçe

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