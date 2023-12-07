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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Neden Efes'ten ayrılıp Panathinaikos'a gittin?' sorusuna Ergin Ataman'dan 'Fenerbahçe'li cevap

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ergin Ataman#Erdoğan Ataman
Cumhurbaşkanı Erdoğanın, Neden Efesten ayrılıp Panathinaikosa gittin sorusuna Ergin Atamandan Fenerbahçeli cevap
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 22:36

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina'ya gitti. Başkan Erdoğan ile Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı kapsamında Atina'da temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, bu ziyaret sırasında Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile sohbet etti. Mega TV'nin haberine göre; Başkan Erdoğan ile Ergin Ataman arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

Erdoğan, "Neden Anadolu Efes'ten ayrılıp Panathinaikos'a gittin?" sorusunu Ataman'a yöneltirken; Ataman ise "Panathinaikos yeniden Fenerbahçe'yi yenebilsin diye buraya geldim." şeklinde cevap verdi. .

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ergin Ataman#Erdoğan Ataman

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