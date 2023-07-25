Erden Timur kamptan gidip Wilfried Zaha'nın transferini bitirdi! Transferde 'Syzmanski' detayı...

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Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’ye Wilfried Zaha ile attığı transfer çalımında Sebastian Syzmanski’nin rövanşını aldığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar talip olduğu Syzmanski ve menajeri ile görüşürken özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü futbolcuyu etkiledi.

BONSERViSE DE ZAM YAPMIŞLARDI ANCAK...

Bunun üzerine Galatasaray oyuncu ile yıllık 1.4 milyon Euro karşılığında prensip anlaşmasına vardi. Kulübü Dinamo Moskova’ya da 6 milyon Euro teklif edilirken bu rakam daha sonra 8 milyon Euro’ya kadar çıktı.

1.1 MiLYON EURO FAZLA VERDiLER

Ancak Fenerbahçe oyuncuya 2.5 milyon Euro, Dinamo Moskova’ya da 9 milyon 750 bin Euro bonservis önerip Polonyalı oyuncuyu renklerine kattı. İşte o gün Syzmanski, Fenerbahçe’ye imza atınca Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transferde ezeli rakibine karşılık vermeyi kafasına koydu. Milot Rashica için de Norwich City 10 milyon Euro isteyince Galatasaray bonservisi elinde olan Zaha için harekete geçti.

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OKAN BURUK’LA LONDRA’YA GiTTi

Takım Avusturya kampında iken Zaha’nın ağabeyi Herve’yi arayan Timur şartları sorup görüşme talep etti. Timur olumlu yanıt sonrası hiç vakit kaybetmeden özel uçak hazırlattı teknik direktör Okan Buruk’u da yanına alıp Avusturya’dan İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.

SENiN DESTEĞiNLE BAŞARABiLiRiZ

Erden Timur, Zaha ile yaptığı 2-3 saatlik görüşmede “Şampiyonlar Ligi’nde ‘show up’ yapmak istiyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde en az çeyrek final ya da yeniden Avrupa Kupası kazanmak. Bunu senin de desteğinle başarabiliriz” derken oyuncu da Galatasaray’ın ortaya koyduğu proje ve vizyondan etkilendi.

ŞAMPiYONLUK KAZAN DAHA iYiSi GELiR

Zaha’ya Suudi kulüplerinin önerdiği imza parasının ise 30 milyon Euro olduğu belirtilirken Erden Timur, Icardi örneğini verip “Galatasaray’da başarılı ol, kupa ve şampiyonluk kazan. Daha iyisi gelir” mesajı verdi.

TARAFTAR AYAĞINI YERDEN KESER

Görüşmenin ardından vatandaşı Drogba’yı arayan Zaha “İngiltere’de Türkiye için 3. dünya ülkesi deniyor. Galatasaray’dan teklif aldım ne diyorsun?” diye sordu. G.Saray’ın eski yıldızından aldığı yanıt ise şu oldu: “İstanbul bambaşka bir şehir. Orası Avrupa. Bunu yaşadıkça anlayacaksın. Taraftarı çok tutkulu. Başarılı olursan ayağını yerden keserler. Aksi durumda başarısızlık ihtimalini bence konuşmayalım. Galatasaray bir proje ortaya koyuyor ve bu yönetim geçen yıl dediklerini yaptı. Galatasaray’ı yukarıya taşıdı. Onlara güvenebilirsin.”

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