Enner Valencia’nın menajeri Gonzalo Vargas konuştu: Geleceği için en iyi tercihi yapacağız

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia’nın gönlü takımda kalmak yana olsa da görüşmelerde taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamadı. Menajeri Gonzalo Vargas, futbolcunun durumu ile ilgili olarak Ekvador’dan Radio Area Desportiva’ya verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

KARAR AY SONUNDA

“Seçeneklerimiz arasında Fenerbahçe ile olası bir sözleşme yenileme de var. Enner, İstanbul’da çok şey başardı ve bu nedenle Fenerbahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız. Takımdaki en sevilen oyuncu ve sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda detaylar var ama Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar da var. En iyi kararı vermek için bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz. Masadaki tüm teklifler arasından hak ettiği en iyisini seçmek zorundayız.”

Haberin Devamı