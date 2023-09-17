En pahalı 10 transferin 4’ü Fenerbahçe’den

Güncelleme Tarihi:
· Yaz transfer döneminin önceki gün sona ermesiyle birlikte kulüplerin kadroları netleşti. Süper Lig’in transfer bilançosundan öne çıkan notlar şöyle:
· Süper Lig kulüpleri toplam 277 futbolcu alırken, bunların 185’ini yabancılar, 82’sini yerliler oluşturdu.
· En fazla sayda futbolcu transfer eden kulüp Pendikspor oldu (20). Hatayspor 20, Alanyaspor, Rizespor ve Karagümrük 17’şer oyuncu aldı. En az transfer yapan ise Kayserispor (7).
· 4 büyükler toplam 54 futbolcu aldı. Trabzonspor en fazla oyuncu alan (16) kulüp olurken, Fenerbahçe ve Galatasaray 14’er, Beşiktaş 10 transfer yaptı.
· Toplam 69 futbolcuyla yollarını ayıran 4 büyük kulüp içinde Fenerbahçe ve Galatasaray 23’er, Trabzonspor 13, Beşiktaş 10 ismi kiralama ya da satış yoluyla gönderdi.
· En pahalı transfer Cengiz Ünder (15 milyon Euro) olurken, ilk 10 sıranın 4’ünde Fenerbahçe’nin transferleri yer aldı.
2023-24 YAZ TRANSFER DÖNEMiNiN EN PAHALI FUTBOLCULARI
1. Cengiz Ünder Fenerbahçe Marsilya 15 milyon Euro
2. Mauro İcardi Galatasaray PSG 10 milyon Euro
3. Sebastian Szymanski Fenerbahçe Dinamo Moskova 9.75 milyon Euro
4. Fred Fenerbahçe Manchester United 9.74 milyon Euro
5. Davinson Sanchez Galatasaray Tottenham 9.5 milyon Euro
6. Becao Fenerbahçe Udinese 8.3 milyon Euro
7. Dominik Livakovic Fenerbahçe Dinamo Zagreb 6.65 milyon Euro
8. Milot Rashica Beşiktaş Norwich 5.25 milyon Euro
9. Bakhtiyar Zaynutdinov Beşiktaş CSKA Moskova 4.5 milyon Euro
10. Batista Mendy Trabzonspor Angers 4.4 milyon Euro
4 BÜYÜKLERiN YAPTIĞI TRANSFERLER
BEŞiKTAŞ (10)
Milot Rashica
Bakhtiyor
Zaynutdinov
Jean Onana
Tayfur Bingöl
Emrecan Bulut
Daniel Amartey
Alex Oxlade
Chamberlain
Ante Rebic
Eric Bailly
Gökhan İnler
FENERBAHÇE (14)
Cengiz Ünder
Sebastian Szymanski
Fred
Rodrigo Becao
Dominik Livakovic
Mert Müldür
Bartuğ Elmaz
İrfan Can Eğribayat
Omar Fayed
Ryan Kent
Alexander Djiku
Dusan Tadic
Edin Dzeko
Umut Nayir
GALATASARAY (14)
Mauro İcardi
Davinson Sanchez
Kerem Demirbay
Kaan Ayhan
Angelino
Cedric Bakambu
Halil Dervişoğlu
Sirachan Nas
Günay Güvenç
Eyüp Aydın
Tete
Wilfried Zaha
Tanguy Ndombele
Hakim Ziyech
TRABZONSPOR (16)
Batista Mendy
Mislav Orsic
Umut Güneş
Rayyan Baniye
Paul Onuachu
Tonio Teklic
Onuralp Çevikhan
Filip Benkovic
Mehmet Aydın
Nicolas Pepe
Taxiarchis Fountas
Joaquin Fernandez
Dimitrios Kourbelis
Göktan Gürpüz
Ognjen Bakic
Berat Özdemir