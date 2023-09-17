En pahalı 10 transferin 4’ü Fenerbahçe’den

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· Yaz transfer döneminin önceki gün sona ermesiyle birlikte kulüplerin kadroları netleşti. Süper Lig’in transfer bilançosundan öne çıkan notlar şöyle:

· Süper Lig kulüpleri toplam 277 futbolcu alırken, bunların 185’ini yabancılar, 82’sini yerliler oluşturdu.

· En fazla sayda futbolcu transfer eden kulüp Pendikspor oldu (20). Hatayspor 20, Alanyaspor, Rizespor ve Karagümrük 17’şer oyuncu aldı. En az transfer yapan ise Kayserispor (7).

· 4 büyükler toplam 54 futbolcu aldı. Trabzonspor en fazla oyuncu alan (16) kulüp olurken, Fenerbahçe ve Galatasaray 14’er, Beşiktaş 10 transfer yaptı.

· Toplam 69 futbolcuyla yollarını ayıran 4 büyük kulüp içinde Fenerbahçe ve Galatasaray 23’er, Trabzonspor 13, Beşiktaş 10 ismi kiralama ya da satış yoluyla gönderdi.

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· En pahalı transfer Cengiz Ünder (15 milyon Euro) olurken, ilk 10 sıranın 4’ünde Fenerbahçe’nin transferleri yer aldı.

2023-24 YAZ TRANSFER DÖNEMiNiN EN PAHALI FUTBOLCULARI

1. Cengiz Ünder Fenerbahçe Marsilya 15 milyon Euro

2. Mauro İcardi Galatasaray PSG 10 milyon Euro

3. Sebastian Szymanski Fenerbahçe Dinamo Moskova 9.75 milyon Euro

4. Fred Fenerbahçe Manchester United 9.74 milyon Euro

5. Davinson Sanchez Galatasaray Tottenham 9.5 milyon Euro

6. Becao Fenerbahçe Udinese 8.3 milyon Euro

7. Dominik Livakovic Fenerbahçe Dinamo Zagreb 6.65 milyon Euro

8. Milot Rashica Beşiktaş Norwich 5.25 milyon Euro

9. Bakhtiyar Zaynutdinov Beşiktaş CSKA Moskova 4.5 milyon Euro

10. Batista Mendy Trabzonspor Angers 4.4 milyon Euro

4 BÜYÜKLERiN YAPTIĞI TRANSFERLER

BEŞiKTAŞ (10)

Milot Rashica

Bakhtiyor

Zaynutdinov

Jean Onana

Tayfur Bingöl

Emrecan Bulut

Daniel Amartey

Alex Oxlade

Chamberlain

Ante Rebic

Eric Bailly

Gökhan İnler

FENERBAHÇE (14)

Cengiz Ünder

Sebastian Szymanski

Fred

Rodrigo Becao

Dominik Livakovic

Mert Müldür

Bartuğ Elmaz

İrfan Can Eğribayat

Omar Fayed

Ryan Kent

Alexander Djiku

Dusan Tadic

Edin Dzeko

Umut Nayir

GALATASARAY (14)

Mauro İcardi

Davinson Sanchez

Kerem Demirbay

Kaan Ayhan

Angelino

Cedric Bakambu

Halil Dervişoğlu

Sirachan Nas

Günay Güvenç

Eyüp Aydın

Tete

Wilfried Zaha

Tanguy Ndombele

Hakim Ziyech

TRABZONSPOR (16)

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Batista Mendy

Mislav Orsic

Umut Güneş

Rayyan Baniye

Paul Onuachu

Tonio Teklic

Onuralp Çevikhan

Filip Benkovic

Mehmet Aydın

Nicolas Pepe

Taxiarchis Fountas

Joaquin Fernandez

Dimitrios Kourbelis

Göktan Gürpüz

Ognjen Bakic

Berat Özdemir