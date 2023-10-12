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En iyi 60 genç yetenek arasında Süper Lig'den 3 Türk!

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#Futbol#Süper Lig#Emre Gökay
En iyi 60 genç yetenek arasında Süper Ligden 3 Türk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 07:00

The Guardian’ın listesine Süper Lig’de yer alan 3 futbolcu girdi. İngiliz gazete, Sivassporlu Emre Gökay ve Yunus Emre Konak’la Kasımpaşalı Yasin Özcan’dan övgüyle bahsetti.

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Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Guardian, ‘2006 doğumlu en iyi genç yetenekler’ listesi yayımladı. Gazete listede 2’si Sivasspor’dan olmak üzere 3 gence yer verdi: Emre Gökay, Yunus Emre Konak ve Kasımpaşa’dan Yasin Özcan.

Yazıda Demir Grup Sivassporlu Emre Gökay’ın top sürme yeteneği ve sol ayağıyla rakiplerini şaşırttığı belirtildi. Emre’nin her iki kanatta da oynayabildiği, teknik direktör Servet Çetin’in onu daha çok sağ kanatta tercih ettiği belirtildi.

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SiVAS’IN SÜPER KAHRAMANI YUNUS EMRE 

The Guardian, Sivasspor’un ön liberosu Yunus Emre Konak için “Sivasspor kendine özel bir süper kahraman bulmuş olabilir” ifadesini kullandı.

Kariyerine Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da devam eden Yasin Özcan için sol bek eksikliği göz önünde bulundurulduğunda A takıma yükselebileceği belirtildi. Genç savunma oyuncusu, kariyerine sol bek olarak başlamış ancak boyu ve temposu nedeniyle stopere kaydırılmıştı.

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#Futbol#Süper Lig#Emre Gökay

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