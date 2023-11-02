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Emre Kocadağ, Beşiktaş başkanlığına aday oluyor! Ahmet Nur Çebi ile görüşüp kararını açıklayacak

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Seçim
Emre Kocadağ, Beşiktaş başkanlığına aday oluyor Ahmet Nur Çebi ile görüşüp kararını açıklayacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 07:00

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, pazartesi başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı zirvenin ardından kararını açıklayacak. Gaziantep maçı sonrası “Beşiktaş camiasının üzerinde dolanan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa yapacağım” sözleriyle adaylığın sinyalini veren Kocadağ, sezon başından bu yana taraftarın sert tepkisi ile karşılaşan Çebi’nin net kararını vermesiyle birlikte adaylığını ilan edecek.

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Beşiktaş’ta yönetim kurulunun 30 Ekim’de olağanüstü genel kurul tarihini öne almasıyla birlikte başkanlık seçimi için çalışmalar hız kazandı. Siyah beyazlılarda yeni başkan 26 Kasım’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 3 Aralık tarihinde belli olacak. Başkan adaylarının dilekçelerini Divan Başkanlık Kurulu’na iletme süreci de dün itibariyle başlarken şimdi gözler adı adaylık için geçen asbaşkan Emre Kocadağ’ın mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı görüşmeye çevrildi.

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‘MÜCADELE ZAMANI GELDİ’ DEMİŞTİ

Kocadağ, Gaziantep maçı sonrası “Beşiktaş camiasının üzerinde dolanan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını 2 takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Camia olarak birlik olursak bunların üstesinden geliriz. Bugün bile Beşiktaş 11 puan gerideyken hakemlerin yaptıkları ortada. Camia olarak kenetlenip bu yapılarla mücadele etme zamanımız gelmiştir. Bunu da arkadaşlarımızla beraber yapmaya hazırız” açıklamasıyla adaylığın sinyalini vermişti.

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TEMASLARINI DA HIZLANDIRDI

Emre Kocadağ’ın bu sözleri başkanlığa talip olduğu şeklinde yorumlansa da siyah beyazlı yönetici resmi açıklamayı başkan Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştireceği zirvenin ardından yapacak. Sezon başından bu yana taraftarın sert tepkisi ile karşılaşan Çebi’nin net kararını vermesiyle birlikte Emre Kocadağ da adaylığını ilan edecek. Bu arada Beşiktaş Asbaşkanı’nın siyah beyazlı camianın önde gelen isimleri ile bir araya gelerek hem kulübün geleceği hem de yönetimine alacağı kişilerle ilgili temaslarda bulunduğu da öğrenildi.

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Seçim

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