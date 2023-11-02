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Bayern Münih, 3. Lig ekibi Saarbrücken'e elendi!

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#Bayern Münih#Saarbrücken#Almanya Kupası
Bayern Münih, 3. Lig ekibi Saarbrückene elendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 00:49

Bayern Münih, Almanya Kupası 2. turunda deplasmanda 3. Lig ekibi Saarbrücken'e 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

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Almanya 3. Lig ekibi Saarbrücken, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek kupadan eledi.

Saarbrücken takımına turu getiren golleri 45+1'de Sontheimer ve 90+6'da Marcel Gaus kaydetti.

Bayern Münih'in tek golü ise 16. dakikada Thomas Müller'den geldi.

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Bayern Münih, kupanın bir önceki turunda deplasmanda karşılaştığı Preussen Münster'i deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

Saarbrücken ise kendi sahasında ağırladığı Karlsruher'i 2-1 yenmişti.

BAYERN'DE SAKATLIK 

Hollanda stoper oyuncusu Matthijs de Ligt, Bayern Münih'in Almanya Kupası'nda oynadığı Saarbrücken maçının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı.

Bayern Münhi, 8 Kasım Çarşamba günü sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.

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#Bayern Münih#Saarbrücken#Almanya Kupası

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