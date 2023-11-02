Bayern Münih, 3. Lig ekibi Saarbrücken'e elendi!

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Almanya 3. Lig ekibi Saarbrücken, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek kupadan eledi.
Saarbrücken takımına turu getiren golleri 45+1'de Sontheimer ve 90+6'da Marcel Gaus kaydetti.
Bayern Münih'in tek golü ise 16. dakikada Thomas Müller'den geldi.
Bayern Münih, kupanın bir önceki turunda deplasmanda karşılaştığı Preussen Münster'i deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.
Saarbrücken ise kendi sahasında ağırladığı Karlsruher'i 2-1 yenmişti.
BAYERN'DE SAKATLIK
Hollanda stoper oyuncusu Matthijs de Ligt, Bayern Münih'in Almanya Kupası'nda oynadığı Saarbrücken maçının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı.
Bayern Münhi, 8 Kasım Çarşamba günü sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.